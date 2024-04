První utkání v předkole play off nezvládli a na domácí palubovce nestačili na Ostravu. Dnes budou odvracet hrozbu vyřazení. Aby basketbalistům Kolína sezona neskončila, musí bezpodmínečně na palubovce soupeře zvítězit.

První utkání předkola play off prohrál Kolín s Ostravou 76:83. | Foto: David Kratochvíl

„Budeme se snažit odehrát co nejlepší utkání a porazit Ostravu a tím pádem i vyrovnat skóre na 1:1. Ale bude to nesmírně těžké, protože nevíme, kdo z našich zraněných a nemocných hráčů bude moct do utkání nastoupit,“ uvedl trenér Predrag Benáček.

Medvědi nezvládli koncovku. V pátek budou odvracet mečbol

Kolín měl první duel dobře rozehraný, brzy vedl o devět bodů a pohodový polštář si držel ještě na začátku druhé čtvrtiny. Nastolené tempo ale neudržel a nakonec prohrál o sedm bodů.

„Čeká nás nejdůležitější zápas sezony. Víme moc dobře, že v Ostravě musíme vyhrát a pro vítězství si půjdeme za každou cenu,“ zdůraznil křídelní útočník Kolína Lukáš Stegbauer.

Podaří se Medvědům oplatit soupeři domácí porážku a sérii vrátit do Kolína?

Utkání v Ostravě začíná v 17.30 hodin.

