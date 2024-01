Basketbalové týmy z Kolína mají za sebou další zápasy ve svých soutěžích. A jak si vedly?

Mladší žáci U14 – Žákovská liga

BC KOLÍN – Sluneta Ústí n. L. 70:79 (26:19 38:36 54:60)

Body: Kampe J. 18, Jendželovský M. 15, Mikyna M. 10, Vondráček J. 8, Batelka V. 7, Trmík T. 6, Topinka A. 6.

BC KOLÍN – BK Teplice 48:101 (8:28 16:56 31:81)

Body: Jendželovský M. 14, Batelka V. 10, Vondráček J. 7, Beneš V. 6, Mikyna M. 4, Pekař M. 2, Kampe J. 2, Sobolík M. 2, Vaněk K. 1.

„Důvodem porážek je celkový tristní přístup hráčů k basketbalu, který se v plné kráse ukázal přes vánoční svátky a absence dvou klíčových hráčů. V zápasech se potýkáme s nízkým počtem vstřelených bodů. V obraně nám chybí správná bojovnost a nasazení,“ přiznal trenér Michal Skořepa.

Kadeti U17 – Nadregionální liga kadetů

BC KOLÍN – TJ Sokol BK Chrudim 82:71 (37:17 54:37 62:56)

„První utkání v roce 2024 jsme zvládli na výbornou. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Dařil se nám přechod do rychlého protiútoku, výborně jsme bránili a proto jsme po první čtvrtině vedli o dvacet bodů. Ale bohužel poté jsme v úsilí polevili a přestali být tak ostražití. V poločase bylo skóre stále na naší straně a do druhé půle náš soupeř spustil zónovou obranu, a my si s tím nějak nevěděli rady. Naštěstí kluci do zápasu vložili veškeré úsilí a vítězství máme doma. Jsme rádi, že se to podařilo a již se těšíme na příští zápasy,“ uvedl trenér Michal Vlček.

Body: Batelka Š. 34, Konývka R. 11, Starý M. 10, Jendželovský R. 10, Coubal J. 9, Zachariáš R. 6, Křiva Š. 2.

Kadetky U17 – Celostátní liga

BC KOLÍN – Sokol Nusle 71:57 (16:15 33:32 56:45)

„První poločas jsme hrály velmi vyrovnaně, ale třetí čtvrtina rozhodla v náš prospěch,“ řekla autorka 23 bodů Kamila Bečvářová.

Body: Bečvářová K. 23, Mikovcová K. 21, Kolářová A. 10, Bártlová N. 8, Halámková N. 7, Hoznauerová L. 2.

BC KOLÍN – Bižuterie Jablonec n.N. 75:57 (15:10 38:22 62:38)

„Jablonec jsme hned od začátku porážely díky skvělé obraně a také úspěšnosti na čáře trestných hodů,“ podotkla Kamila Bečvářová.

Body: Mikovcová K. 25, Halámková N. 15, Bečvářová K. 11, Hoznauerová L. 8, Kolářová A. 7, Šibravová L. 5, Buřičová S. 4.

Ženy – 2. liga

Ško-Energo Mladá Boleslav – BC KOLÍN 68:60 (18:16 36:25 57:40)

„Zápas pro nás začal dobře, ale výpadek z konce druhé a začátku třetí čtvrtiny, po kterém jsme na soupeře ztráceli dvacet bodů, nám sebral možnost bojovat o vítězství,“ posteskl si trenér Filip Rytina.

Body: Krausová B. 17, Štěpánková R. 13, Latová K. 7, Fekarová T. 6, Bušková B. 5, Máchová D. 5, Hoznauerová A. 4, Hartmanová S. 2, Bezoušková D. 1.

Loko Trutnov B – BC KOLÍN 69:37 (13:10 30:16 51:24)

„Po vyrovnané první čtvrtině už byl na palubovce jen jeden tým, a to ten domácí, a tak jsme zapsali další porážku,“ dodal zklamaný Filip Rytina.

Body: Fekarová T. 12, Štěpánková R. 9, Bušková B. 7, Krausová B. 6, Bezoušková D. 3.

Muži B – 2. liga

BK Brandýs nad Labem – BC KOLÍN 86:77 (19:22 39:45 54:62)

„Odehráli jsme další dvě utkání na hřišti soupeře a hodnocení může být téměř shodné s tím z minulých utkání. Veliká marodka a malý počet hráčů. Do Brandýsa jsme jeli v šesti hráčích, z toho tři dorostenci U19, Do Poděbrad alespoň v osmi, opět doplněni dorostenci U19, tentokráte čtyřmi. Co více k tomu dodat, snad jen poděkovat všem klukům, co jeli a bojovali do poslední chvíle a Davidovi Machačovi poděkovat, že se pro tato utkání vrátil na hřiště a snažil se nám pomoci,“ poznamenal trenér Miroslav Sodoma.

„V Brandýse jsme pětatřicet minut vedli a nebyli jsme daleko od výhry, dohrávat však téměř čtyři minuty ve čtyřech a poslední dvě ve třech je opravdu smrtící,“ dodal.

Body: Machač D. 30, Kosík L. 15, Adámek M. 14, Somberg F. 8, Sýkora V. 5, Šťastný M. 5.

Basket Poděbrady – BC KOLÍN 79:73 (20:23 40:35 59:61)

„V Poděbradech to bylo podobné a vždy bylo vidět, jak nám dochází. Opět jsme do poslední chvíle hráli o výhru a opět nám došlo. Co k tomu říci závěrem, snad jen, že smekám před klukama, co na utkání byli, jak hráli a bojovali. Dokázali, že na tom nejsou basketbalově vůbec špatně, ale bez hráčů se prostě hrát nedá. Snad se dáme na příští utkání již do pořádku a budeme moci hrát basketbal z úvodu sezony, který nebyl vůbec špatný,“ podotkl Miroslav Sodoma.

Body: Machač D. 21, Kosík L. 17, Kropáček M. 9, Šťastný M. 8, Somberg F. 5, Vlček M. 5, Sýkora V. 5, Adámek M. 3.

Muži C – SBL

BC KOLÍN – BC Benešov B 80:50 (28:12 49:20 66:37)

„Duel proti Benešovu byl jednoznačně v naší režii. Celý průběh utkání byl s velkým bodovým rozdílem a bylo vidět, že si utkání užívali jak hráči na hřišti, tak i hráči na lavičce. Do poslední minuty, kdy se odehrálo ze strany rozhodčího potrestání vůči mě diskvalifikující chybou za neslušné oslovení rozhodnutí rozhodčího,“ řekl trenér Lukáš Sychra.

„Jsem si naprosto vědom přešlápnutí vůči rozhodčímu, za kterou se omlouvám především divákům, mladým hráčům a malým dětem v hledišti. Samotné omluvení připadá i rozhodčímu panu Bendovi, který moment vyhodnotil jako diskvalifikující chybu. Nezvládl jsem ovládnout své emoce, kdy jsem byl přesvědčený, že faul přes ruku proběhl a v ten moment jsem přes emoce nechtěl ustoupit. Byla to chyba. Doufám, že na tento okamžik brzy zapomeneme a budeme pokračovat dále s respektem jako mezi hráčem a rozhodčím,“ dodal Sychra.

Body: Sychra L. 25, Svoboda T. 13, Lapáček J. 12, Horáček J. 7, Žiško A. 5, Lapáček F. 4, Remeš Š. 4, Hodan L. 3, Vlček M. 2, Vetor D. 2, Hoffman P. 2.

