První domácí utkání v nadstavbě čeká v sobotu na basketbalisty Kolína. Ti ve druhém kole této části soutěže přivítají Nymburk.

Z utkání BC Kolín - Nymburk (74:99). | Foto: David Kratochvíl

„Přijede k nám jeden z nejsilnějších týmů soutěže, který postoupil dál v Evropském poháru a určitě se po tomto úspěchu bude cítit dobře a nebude si chtít nechat přetrhnout vítěznou vlnu,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Oba týmy se nacházejí v úplně jiném rozpoložení. Zatímco Nymburk se pyšní sérií výher, Kolín naopak počítá jednu porážku za druhou. Navíc ho kosí zranění klíčových hráčů, především na postu rozehrávače.

„V našem týmu máme pořád malý počet hráčů připravených hrát na sto procent, ale i tak se budeme snažit odehrát co nejlepší utkání. Budeme hrát bojovně a uvidíme, zda to na Nymburk bude stačit. Samozřejmě nic předem nevzdáváme a uděláme vše, co bude v našich silách pro vítězství,“ podotkl Benáček.

Medvědi se v letošní sezoně NBL utkali s Nymburkem dvakrát a pokaždé odešli jako poražení. Předem zbraně ale neskládají.

„Nymburk je v letošní sezoně velmi těžkým soupeřem. Očekáváme náročný zápas po celých čtyřicet minut,“ podotkl kolínský pivot Dominik Štěpán.

„Celý týden jsme se poctivě připravovali, tak věřím, že předvedeme kvalitní výkon, který nás dotáhne až k vítězství,“ dodal odhodlaně Štěpán.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

