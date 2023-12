/FOTOGALERIE/ Podruhé se v probíhající sezoně NBL utkali basketbalisté Kolína s Nymburkem a podruhé jasně prohráli. V posledním zápase letošního roku padli 74:99.

Z utkání BC Kolín - Nymburk (74:99). | Foto: David Kratochvíl

„Od začátku jsme neplnili, co nám trenér říkal. Nastoupili jsme do zápasu nekoncentrovaně, taky to tak vypadalo. Měli jsme hodně ztrát, Nymburk potrestal naše ztráty trojkami,“ uvedl pivot Kolína Dominik Štěpán.

Sportovci vzpomínali na Zdeňka Hejduka mladšího. První ročník vyhrál SKP Kolín

„Začali jsme velmi dobře. Myslím, že prvních dvanáct minut bylo podle našich představ. Měli jsme hodně zisků a jednoduchých bodů. Ve třetí čtvrtině jsme se trošku zasekli, Kolín ukázal charakter a vrátili se do zápasu a pak jsme si to udělali sami těžké. Domácí měli spoustu útočných doskoků, protože mají obra pod košem. Je těžké s tím bojovat, protože nemáme takové parametry, ale myslím, že i přes naše absence jsme se s tím vypořádali dobře a poslední čtvrtina už patřila jenom nám,“ řekl rozehrávač Nymburka Ondřej Sehnal.

Kolín od začátku ztrácel. Nedokázal se vypořádat s těsnou obranou a kupil jednu chybu za druhou. Manko narůstalo. Na přelomu první a druhé čtvrtiny utekli hosté ze stavu 11:13 až na 11:34. A když následně odstoupil pro zranění ústřední rozehrávač Medvědů Číž, zdálo se být po zápase.

Nymburk ale polevil, Kolín se postupně dostával do hry. Na konci třetí čtvrtiny se dotáhl na rozdíl osmi bodů (57:65). Fanoušci Kolína cítili v naplněné hale senzaci, marně. Nymburk využil toho, že hráčům Kolína postupně docházely síly a nakonec s přehledem dovedl zápas do vítězného konce.

„Nymburk byl lepší. Bohužel náš tým je zdevastovaný, hráli jsme od první čtvrtiny bez Adama Číže a hráli jsme jenom s jedním rozehrávačem,“ posteskl si trenér Kolína Predrag Benáček.

„Hráli jsme s hráčem na rozehrávce, který nikdy tuhle pozici nehrál, to samé i na pozici 3, bohužel jsme museli takhle improvizovat jak v obraně, tak v útoku. My jsme měli 22 ztrát, z toho jsme dostali 41 bodů. Nedá se porazit lepší tým než Nymburk,“ dodal Benáček.

Fotbalisté Kolína jsou bez trenéra. Vasil Boev odešel do Velvar

„Jsem velmi šťastný a spokojený s tímto posledním vítězstvím roku. Myslím, že jsme začali a přistoupili k utkání velmi dobře. Předváděli jsme také velmi, velmi pěkný basketbal, především v první čtvrtině. A pak nám trochu chyběla konzistence, s kterou jsme měli už v minulosti problémy,“ podotkl trenér Nymburka Francesco Tabellini.

„Myslím, že náš tým musí vyřešit problém s doskokem, protože podruhé za sebou jsme byli horší na doskoku než soupeř, a to nesmíme dopustit a být více tvrdí v „bedně“. Upřímně řečeno, je to něco, co musí tento tým co nejdříve napravit,“ dodal Tabellini.

Body: Bošković 16, Halada 12, Veljković 12, Novotný 11, Stegbauer 10, Goga 5, Novák 5, Štěpán 3 – Gordon 17, Rylich 14, Svejcar 13, Tůma 13, Bohačík 12, Sehnal 11, Kovář 7, Mathon 6, Collins 4, Novák 2. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Jeřáb. Trojky: 23/2:43/18. Střelba 2 body: 40/26:33/20. TH: 18/16:5/5. Doskoky: 45:28. Chyby: 13:19. Diváků: 730.

Krutá prohra na závěr roku. Kolín doma podlehl Sokolovu