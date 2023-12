Další ze série venkovních zápasů čeká dnes (sobota) na basketbalisty Kolína. V rámci 16. kola nejvyšší soutěže se představí v Brně.

Z utkání BC Kolín - Brno (79:60). | Foto: David Kratochvíl

„Opět nás čeká náročné utkání proti velmi zkušenému týmu. Kolín nedávno lehce obměnil soupisku a navazuje na výkony ze začátku sezony, a to především díky ofenzivnímu pojetí hry s velmi dobrou střelbou za tři body,“ uvedl asistent Brna Tomáš Nesrovnal.

Kolín má za sebou středeční domácí porážku v Alpe Adria Cupu s Dubravou. Proti celku z Chorvatska nastoupil bez opor Číže a Smitha a zaznamenal pouhých 65 bodů. Když se ale vzchopí a vyvaruje se ztrát a naváže na kanonádu z trojkového oblouku, může myslet na vítězství.

Nebude to mít ale snadné, Brno jde do souboje nabuzené už druhým skolením Nymburka, navíc se mu do sestavy vrací křídelník Dáňa a pivot Krakovič.

„Po dlouhé době jsme měli celý týden na přípravu a tak věřím, že pokud dodržíme naše zásady a do utkání vstoupíme s agresivní nátlakovou obranou, budeme na Vodovce slavit vítězství,“ dodal Tomáš Nesrovnal.

První vzájemný zápas sezony vyhrál Kolín doma 79:60. Jak se mu bude dařit v odvetě?

Duel začíná v 15 hodin.

