/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína poslední vystoupení v evropském poháru Alpe Adria Cup nezvládli. Na domácí palubovce prohráli s Olomouckem 66:83.

Z utkání Alpe Adria Cupu BC Kolín - Olomoucko (66:83). | Foto: David Kratochvíl

„Měli jsme problémy jak v útoku, tak v obraně. S tím se potýkáme už delší dobu, stejně jako s nedostatkem hráčů, ale bohužel to je naše realita,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Gratuluji Olomoucku k postupu, bylo lepší,“ dodal.

„Byla to tvrdá a bojovná hra. Skóre ve skutečnosti vypovídalo o tom, jak Kolín konkuroval. Odtáhli jsme se ve čtvrté čtvrtině. Drželi jsme se scénáře, neutahovali jsme se, nevycházeli jsme z charakteru. Jen jsme pokračovali v provádění a kontrole toho, co jsme mohli ovládat, a to nám stačilo k oddělení ve čtvrté části,“ řekl trenér Olomoucka Andrew Jay Hipsher.

Kolín od začátku ztrácel, ne o moc, ale pořád musel dotahovat. V jednu chvíli se dostal dokonce i do těsného vedení, ale to mělo jepičí život. V lepší pozici bylo neustále Olomoucko.

To o své výhře rozhodlo pět a půl minuty před koncem. To se v rychlém sledu prosadil Townsend a dvakrát z trojkového oblouku Feštr. Hosté se rázem dostali do desetibodové výhody a v závěru si už náskok hlídali. S předstihem si tak zajistili postup na Final 4.

„Jsem nesmírně šťastný za náš klub že můžeme reprezentovat naše město Olomouc ve finále Alpe Adria Cupu,“ dodal Hipsher.

„Bohužel v posledních měsících se nám vůbec nedaří a musíme to nějak prolomit. Teď o pauze dost trénujeme a tenhle zápas jsme brali jako trénink. Chtěli jsme určitě vyhrát a určitě nás mrzí, že jsme prohráli, i když nám o nic v tomto poháru už nešlo, ale určitě každé vítězství se počítá. Chtěli jsme se nějak nakopnout do ligy a musíme prostě začít každý sám u sebe a makat, a ono to přijde,“ podotkl křídelní útočník Medvědů Filip Halada.

Zatímco on odcházel z palubovky smutný, na druhé straně vládla v táboře hostů dobrá nálada.

„Jsem hrozně rád, že jsme získali toto vítězství, protože jsme před zápasem věděli, že máme dva zápasy na to, abychom postoupili. A proto jsem rád, že se nám to povedlo už teď v prvním zápase v Kolíně,“ řekl rozehrávač Olomoucka Lukáš Feštr.

„Řekli jsme si, že do toho chceme nastoupit hlavně s velkou energií, což se nám podařilo a potom postupně v zápase jsme i trefovali nějaké těžší střely, které nám pomohly v koncovce a k samotnému vítězství. Jsem hrdý na tenhle tým a jsem rád, že postupujeme na Final 4,“ dodal.

Body: Boskovič 14, Goga 12, Novotný 11, Halada 13, Veljkovič 6, Bistrovič 6, Stegbauer 2, Merta 2 – Townsend 29, Feštr 17, Bailey 13, Vogt 13, Mcbrayer 10, Žák 1. Čtvrtiny: 18:22, 17:17, 16:16, 15:28.

