/FOTOGALERIE/ Potřetí v letošní sezoně NBL se utkali s Pardubicemi a potřetí prohráli. Basketbalistům Kolína to na Beksu prostě nejde. Důkazem toho bylo poslední kolo nadstavbové části skupiny A1, které Medvědi na domácí palubovce prohráli 63:89.

Z utkání 4. kola nadstavbové části skupiny A1 BC Kolín - Pardubice (63:89). | Foto: David Kratochvíl

„Pardubice zaslouženě vyhrály, odehrály dobrý zápas. Bohužel poslední měsíc, co hrajeme, to je naše realita. Děláme nejvíc, co můžeme, bohužel to na soupeře z A1 nestačí. Nedá se nic dělat, my se s tím musíme poprat a pokračovat dál. Doufám a věřím, že to bude lepší,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Výsledky to možná úplně dobře neukazují, ale tohoto zápasu jsem se bál, protože dva naši hráči byli nemocní, ale stejně se rozhodli přijet,“ řekl trenér Pardubic Vanja Miljkovič.

„Musím pogratulovat svému týmu k vítězství. Je velmi důležité takhle před pauzou mít tým v dobré náladě. Je potřeba si odpočinout a připravit se na nadcházející tréninky po pauze. Po reprezentační přestávce máme spoustu důležitých zápasů,“ dodal Miljkovič.

Oba týmy nastupovaly do posledního utkání před reprezentační přestávkou hodně oslabeni. S touto skutečností se nakonec lépe popasovaly Pardubice, které o svém vítězství rozhodly ve třetí čtvrtině. Kolínu tak přivodily osmou porážku z devíti posledních utkání.

„V zápase jsme bohužel nepodali výkon hodný vítězství. Skončilo to o 26 bodů,“ posteskl si křídelní útočník Kolína Lukáš Stegbauer.

„Ze začátku jsme se s nimi nějak drželi, ale ve třetí čtvrtině jsme úplně odpadli. Přestali jsme dělat věci, které jsme si řekli a dopadlo to, jak to dopadlo. Začíná pauza, musíme se dát dohromady, trošku vypnout a snad další zápas už bude mnohem lepší,“ doufá Stegbauer.

Body: Veljković 17, Bošković 15, Halada 15, Novotný 9, Goga 7 – Vyoral 24, Marshall 16, Škifić 15, Švrdlík 12, Potoček 10, Burda 5, Šafarčík 4, Lukeš. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Pazourek. Trojky: 28/5:20/11. Střelba 2 body: 37/18:45/23. TH: 17/12:13/10. Doskoky: 34:42. Chyby: 17:20. Diváků: 443. Průběh: 19:23, 40:48, 52:70.

