Kolín má další šanci prolomit černou sérii s Pardubicemi

Je to definitivní. Basketbalisté Kolna po domácím výprasku od Děčína budou muset o play off bojovat v předkole. A to je vždy ošemetné. Nyní jenom záleží, s kým se utkají.

Z utkání 4. kola nadstavbové části skupiny A1 BC Kolín - Pardubice (63:89). | Foto: David Kratochvíl