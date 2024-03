Minulé kolo zaskočili Pardubice, nyní si brousí zuby na skalp dalšího favorita. Basketbalisté Kolína ve 12. kole nadstavbové části skupiny A1 hostí dnes (středa) mistrovskou Opavu, které patří třetí místo.

Z utkání 9. kola NBL BC Kolín - Opava (90:89). | Foto: David Kratochvíl

„Opava je mistr a rozhodně se bude chtít posunout zpět na druhé místo. Půjde si pro to v tomto zápase určitě opravdu hodně. My se v žádném případě nehodláme vzdát a chceme bojovat o vítězství. Důležité je pohlídat si útočný doskok soupeře a co nejvíce hráčům Opavy znepříjemnit střelbu za tři body,“ uvedl trenér Predrag Benáček.

Souboj těchto dvou týmů se v letošní sezoně NBL vyznačuje tím, že je domácí prostředí nedobytnou tvrzí.

„Mistrovský tým Opavy je vždy těžký soupeř. Budeme chtít opakovat výkon z minulého týdne, kde se nám podařilo porazit Pardubice. Ve skupině A1 žádný zápas není lehký a každá výhra je důležitá,“ řekl křídelní útočník Pavel Novák.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

