Pět vítězství, čtyři porážky. Taková je bilance basketbalových týmů z Kolína v posledním odehraném kole svých soutěží.

Mladší žáci U14 – Liga

BC KOLÍN – Basket Poděbrady 106:33 (26:4 56:12 80:25)

„Zápas byl jednoznačný, protože soupeř nebyl kompletní,“ uvedl trenér Michal Skořepa.

Body: Topinka A. 15, Vondráček P. 15, Mikyna M. 15, Jendželovský M. 12, Kampe J. 11, Beneš V. 8, Hryshko H. 6, Trmík T. 6, Pekař M. 6, Batelka V. 6, Vaněk K. 4, Sobolík M. 2.

Basket Poděbrady – BC KOLÍN 53:85 (11:29 33:36 42:66)

„Na soupeřově půdě to byl jiný zápas. Soupeř byl kompletní a rozhodnutý bojovat o vítězství. První poločas nebyl z naší strany dobrý. Spousta chyb, pomalost a neochota se rvát o výsledek. Druhá půlka se začala překlápět na naši stranu. Soupeř postupně odpadl i fyzicky. Nakonec zasloužená výhra. V obou zápasech dostali prostor všichni hráči,“ podotkl Michal Skořepa.

Body: Jendželovský M. 26, Batelka V. 16, Kampe J. 12, Pekař M. 6, Sobolík M. 6, Beneš V. 4, Mikyna M. 4, Hryshko H. 3, Vondráček J. 3, Topinka A. 3, Trmík T. 2.

Kadeti U17 – Nadregionální liga

BK Ústí nad Orlicí – BC KOLÍN 70:64 (19:8 34:30 59:50)

„Byl to zápas, jaký jsem snad ještě nikdy nezažil. Bylo v něm totiž odpískáno skoro sedmdesát faulů a byl tím velmi rozkouskován, což hrálo do karet domácím, kteří byli v daleko horší fyzické kondici. Bohužel jsme nedokázali dát vysoké množství šestek a v prvním poločase se na nás podepsalo, že máme za sebou jarní prázdniny a většinu týdne jsme byli bez tréninku. Obzvlášť v prvním poločase jsme dělali hloupé chyby,“ posteskl si trenér Michal Vlček.

Body: Batelka Š. 19, Prochovník V. 13, Jendželovský R. 12, Jilemnický K. 8, Coubal J. 5, Konývka R. 5, Starý M. 2.

Muži B – 2. liga

BŠ Slavia Praha – BC KOLÍN 54:86 (12:18 24:50 36:73)

„Dalo by se říci, že již tradičně ve velice okleštěné sestavě, tentokráte šesti hráčů, jsme jeli k utkáním proti Slávii a Litoměřicím,“ konstatoval trenér Miroslav Sodoma.

„Soupeř měl též problém s počtem hráčů pro utkání a nastoupil v sedmi lidech, což proti nám bylo o jednoho více, ale prakticky od samého začátku byla herní převaha na naší straně, kterou jsme využili k pohodové výhře. Kluci od začátku soupeře snadno přehrávali, ale hra z naší strany nebyla ideální. Nicméně výhra se počítá,“ dodal.

Body: Adámek M. 23, Somberg F. 18, Kocourek M. 16, Šiler M. 14, Kosík L. 10, Sýkora V. 5.

Slavoj BK Litoměřice B – BC KOLÍN 66:68 (11:10 29:25 42:51)

„Téměř kompletní soupeř a proti němu šest statečných. Po skončení utkání musím opravdu říci, že statečných. Zápas byl většinou vyrovnaný a když nám soupeř na konci druhé čtvrtiny trochu utekl, dokázali jsme se ve třetí čtvrtině velice dobrou hrou do zápasu vrátit a dokonce si utvořit drobný náskok. Na začátku poslední čtvrtiny soupeř zvýšil agresivitu a utkání bylo opět vyrovnané. Když se něco přes sedm minut do konce vyfaulovali naši dva hráči a my museli hrát ve čtyřech proti pěti, příliš jsem nevěřil, že můžeme uspět. Kluci však zabojovali a ve čtyřech dokázali nejen se soupeřem hrát, ale dokonce ho i přehrát a utvořit si náskok, který jsme s vypětím všech sil dokázali udržet a naprosto nečekaně, ale zaslouženě zvítězit. Toto jsem za svou trenérskou kariéru ještě nezažil a smekám před klukama a jejich výkonem pomyslný klobouček. Kluci ukázali, že umí bojovat a že i ten basket jim není cizí. Kluci děkuji,“ řekl spokojený Miroslav Sodoma.

Body: Kosík L. 22, Šiler M. 14, Somberg F. 13, Kocourek M. 10, Sýkora V. 6, Adámek M. 3.

Muži C – SBL

ŠSK Slaný – BC KOLÍN 84:60 (21:16 43:33 65:51)

„Slaný je jedním z lepších týmů naší finálové skupiny. I přes naši velkou absenci, kdy nás odjelo pouze šest, jsme skoro do konce třetí třetiny hráli vyrovnanou hru. V poslední čtvrtině už nám začaly docházet síly a soupeř nakonec odskočil na rozdíl dvaceti bodů,“ konstatoval autor 16 bodů Adam Žiško.

Body: Lapáček J. 21, Žiško A. 16, Hoffman P. 10, Lapáček F. 6, Nemčok K. 5, Vetor D. 2.

BC KOLÍN – BK Kralupy-Junior muži 100:51 (30:8 42:27 71:40)

„V neděli jsme přivítali na domácí palubovce tým z Kralup, který přijel také pouze v sedmi hráčích. Hned v první čtvrtině jsme si vybudovali náskok přes dvacet bodů, který se až na druhou čtvrtinu pouze zvyšoval. Celý zápas jsme dominovali a nakonec jsme překonali poprvé v sezoně hranici 100 bodů. Budeme doufat, že výhry a body budou pokračovat dále stejně jako v nedělním zápase. Absence už dál pokračovat nemusí,“ řekl Adam Žiško.

Body: Sychra L. 33, Nemčok K. 17, Lapáček F. 16, Lapáček J. 10, Žiško A. 9, Hoffman P. 8, Svoboda T. 5, Vetor D. 2.

Ženy – 2. liga

Vlčice Žďár – BC KOLÍN 49:47 (10:11 28:23 43:32)

„Do utkání proti jsme vstoupili velmi dobře, brzy jsme vedli 9:2, ovšem poté nás opět začala trápit útočná fáze. Domácí toho využili a do poloviny utkání už byli ve vedení, na konci třetí čtvrtiny dokonce o jedenáct bodů. Jelikož jsme doma zvítězili o tři body, potřebovali jsme v poslední čtvrtině zabrat, což se naštěstí povedlo, utkání jsme mohli i vyhrát, ale opět nás v poslední minutě srazily vlastní chyby,“ poznamenal trenér Filip Rytina.

Body: Máchová D. 10, Štěpánková R. 9, Mikovcová K. 9, Fekarová T. 8, Bušková B. 4, Krausová B. 3, Latová K. 2, Horká A. 2.

SK Renocar Podolí – BC KOLÍN 61:48 (16:10 32:29 49:42)

„V utkání proti Podolí jsme rozhodně nebyli favorité, ale díky našemu dobrému vstupu do utkání jsme odehráli jedno z nejlepších utkání sezony. Skóre bylo vyrovnané až do poloviny třetí čtvrtiny (42:40), domácí poté využili našich chyb a únavy a odskočili nám na dvouciferný rozdíl. Porážka nás samozřejmě mrzí, ale odehráli jsme dobré utkání,“ řekl Filip Rytina.

Body: Bušková B. 13, Máchová D. 11, Štěpánková R. 9, Latová K. 6, Hartmanová S. 4, Fekarová T. 3, Horká A. 2.

