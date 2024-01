Tři porážky, čtyři vítězství. Taková je bilance basketbalových týmů z Kolína v dalším kole svých soutěží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Starší minižákyně U13 – Přípravná soutěž

Basket Pastelka MB – BC KOLÍN 65:21 (13:8 33:13 49:16)

„Dokázaly jsme hrát soustředěně pouze první čtvrtinu. Holky měly moc dobrý vstup do utkání, poté ale bohužel následovala velká nekoncentrovanost v obraně a zbrklost v útoku. Měly jsme spoustu zbytečných ztrát,“ posteskla si trenérka Kateřina Macháčková.

Body: Nerudová L. 7, Smetáková V. 4, Urbanová E. 4, Horčicová L. 4, Pospíšilová L. 2.

Starší minižáci U13 – Přípravná soutěž

NBK Juventa Milovice – BC KOLÍN 71:34 (23:10 32:14 58:20)

„Odehráli jsme zápasy proti Milovicím a Nymburku. Jsou to dva nejtěžší soupeři v naší soutěži a na výsledku to je rozhodně vidět. Do prvního zápasu jsme vstoupili dost vlažně a bohužel to bylo znát na průběhu celého zápasu,“ poznamenal trenér Michal Vlček.

Body: Batelka V. 16, Dlouhý I. 8, Kaprálek L. 6, Topinka A. 2, Dlauhoweský M. 2.

BA Nymburk – BC KOLÍN 78:53 (14:10 30:21 54:38)

„Do nedělního zápasu jsme vstoupili naprosto opačně. Kluci lítali nahoru dolu a na hřišti nechali maximum. Na výhru to nestačilo, ale rozhodně se nemáme za co stydět,“ zdůraznil Michal Vlček.

Body: Rigny S. 23, Batelka V. 14, Kaprálek L. 10, Hejl P. 2, Dlauhoweský M. 2, Kozlík M. 2.

Junioři U19 – Celostátní liga

BC KOLÍN – BK Brandýs n.L. 71:57 (25:9 40:34 53:44)

Body: Hruška A. 21, Adámek M. 18, Kropáček M. 12, Bareš A. 6, Sýkora V. 4, Zhříval F. 4, Zhříval J. 3, Jendželovský R. 3.

BC KOLÍN – Basket Poděbrady 96:62 (20:11 41:29 72:44)

Body: Hruška A. 27, Bareš A. 19, Zhříval F. 13, Jendželovský R. 9, Kropáček M. 8, Sýkora V. 8, Zhříval J. 8, Adámek M. 4.

„Opět zápasy, kdy se nám vytratila basketbalová lehkost. Před zápasem jsme museli dopsat na soupisku Richarda Jenželovského z U17, protože vinou zranění, nemocí a dalších okolností bylo do hry připraveno pouze sedm hráčů. I tak jsme oba zápasy s přehledem vyhráli a mohli se radovat z dalších výher v soutěži. Všechny kluky musím pochválit za bojovnost a nasazení. Velmi mě mrzí zranění Maxima Šťastného z tréninku před zápasem, které ho vyřadí na delší čas z tréninků a zápasů,“ podotkl trenér David Machač.

Juniorky U19 – Nadregionální liga

Válečnice Děčín – BC KOLÍN 34:73 (4:18 12:33 23:50)

„Zápas v dalekém Děčíně holky ovládly od začátku do konce. Dominovaly na obranné i útočné polovině a zaslouženě tak berou další výhru,“ uvedla trenérka Radka Štěpánková.

Body: Mikovcová K. 15, Krausová B. 13, Horká A. 11, Kvačková K. 11, Bečvářová K. 9, Vaňková T. 5, Pithartová M. 4, Ulčová A. 3, Boskovicová V. 2.

Ženy B – SBL

Basket Poděbrady B – BC KOLÍN 46:57 (14:15 31:28 38:43)

„Soupeř je na druhé pozici, takže nás čekal opět těžký zápas a boj o udržení prvního místa. Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, ale Poděbrady s námi držely tempo. Po druhé čtvrtině jsme ztráceli na soupeře tři body. Ve druhém poločase jsme ale zvýšili tempo hry a pomalu jsme se dostávali do vedení. V útoku i obraně jsme využívali výškové převahy, což soupeřkám, jak se říká, moc nechutnalo. Náskok, který jsme si vytvořili, už vydržel do konce utkání. Holkám patří velká pochvala za bojovnost, která v tomto utkání byla opravdu zapotřebí,“ řekl trenér David Vetor.

Body: Mocová E. 18, Černá N. 10, Jonášová M. 8, Růžičková L. 7, Kosíková M. 6, Losmanová L. 4, Bártlová N. 2, Zakrušná M. 2.

