Základní část NBL ligy skončila. Basketbalistům Kolína po ní patří osmá příčka. V posledním kole prohráli v Ostravě 74:83.

Z utkání BC Kolín - Ostrava (67:65). | Foto: David Kratochvíl

„Gratuluji Ostravě k zasloužené výhře. V poslední čtvrtině měla více energie. My máme spoustu nemocných hráčů a někteří hrají těsně po nemoci,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Za výhru jsem šťastný, toto vítězství je hodně důležité. Sice nejsme v horní skupině a tak se do play-off musíme probojovat jinak. Pořád je to náš cíl,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Pochvala týmu za doskok, soupeře jsme přeskákali. Možná jsme byli i trochu šťastnějším týmem, když jsme nechali Kolín se dotáhnout, když se rozstřílel Novotný. Rozhodly protiútoky,“ dodal Choleva.

Zápas byl před zaplněnou halou dramatický až do samého konce. Rozhodly poslední čtyři minuty základní hrací doby. V té době byl stav vyrovnaný 70:70, pak ale domácí byli důrazní při útočných akcích a dovedli duel do vítězného konce.

„Odjíždíme smutní, hráli jsme pětatřicet minut to, co jsme chtěli. Chtěli jsme se držet Ostravy a v závěru to překlopit na naši stranu. Závěr jsme si ale prohráli sami, když jsme začali dělat zbrklé věci. Ostrava závěr zahrála zkušeněji než my. Musíme se z toho poučit. Nevěšíme hlavu a jedeme dál,“ podotkl rozehrávač Kolína Adam Číž.

Ten do zápasu naskočil po delší pauze zaviněné zraněním, stejně jako druhý rozehrávač Adam Goga.

„Nejsme teď v žádné formě. Já s Adamem Gogou jsme hráli první zápas po zranění. Já nejsem ještě úplně fit,“ dodal.

Body: Williams 19, Heinzl 15, Madden 14, Majerčák 14, Rhodes 11, Š. Svoboda 10 – Veljković 15, Novotný 14, Bošković 12, Halada 9, Číž 8, Goga , Stegbauer 8. Rozhodčí: Vošahlík, Nejezchleb, Kubiš. Trojky: 27/10:26/9. Střelba 2 body: 35/22:31/17. TH: 18/9:17/13. Doskoky: 42:27. Chyby: 18:19. Diváků: 1130. Průběh: 16:17, 40:41, 58:61.

