/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Kolína nenavázali na předchozí dobré výkony proti Ústí a USK a v dalším kole nadstavbové části prohráli na domácí palubovce s Děčínem 83:109.

Z utkání nadstavbové části BC Kolín - Děčín (83:109). | Foto: Michaela Kratochvílová

„Děčín byl lepší. My jsme neměli nárok, hráli jsme špatně obranu a dostali jsme sto bodů,“ posteskl si trenér Kolína Predrag Benáček.

„Pro nás velmi těžká výhra, protože minule jsme v Kolíně prohráli, takže jsme chtěli se pokusit předvést lepší výkon. To se nám hlavně v prvním poločase povedlo. Domácí tým nás pak ve třetí a čtvrté čtvrtině trápil trojkovou střelbu, protože dal patnáct trojek z pětatřiceti pokusů, a to je skvělá úspěšnost. Ale ten náskok byl na naší straně tak veliký, že nakonec jsme zápas dotáhli na naše poměry do relativně poklidného konce. Samozřejmě jsme za to rádi a vážíme si toho,“ uvedl trenér Děčína Tomáš Grepl.

V letošní sezoně NBL mezi oběma soupeři platilo, že kdo hrál doma, vyhrál. Až do této soboty, kdy se poprvé radoval hostující tým.

Děčín byl od začátku aktivnější, lépe zakončoval. Díky tomu si budoval náskok. V jednu chvíli byl třicetibodový.

„Byli jsme špatní na obranném doskoku, na tom musíme zapracovat. Soupeř hrál lépe v útoku a dostal nás tím. Klíčové také bylo, že jsme neměli dost doskoků. Prohráli jsme zápas, ale doufám, že další vyhrajeme,“ řekl rozehrávač Kolína Dino Bistrovič.

„Podali jsme po skoro celý zápas koncentrovaný výkon. Měli jsme docela slušné procento trojek a od začátku jsme tahali za delší konec provazu. Zakončili jsme zápas i bez nějakých výkyvů ve čtvrté čtvrtině, což nás občas trošku trápí,“ řekl křídelní útočník Děčína Petr Macháč.

Body: Bistrović 17, Halada 13, Novák 12, Bošković 11, Veljković 10, Číž 9, Novotný 9, Stegbauer 2 – Pomikálek 23, Ogundiran 20, Kroutil 14, Macháč 14, Šturanović 10, Walton 8, Štěrba 7, Mach 4, Slowiak 4, Bobek 3, Rozsypal 2. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Bohata. Trojky: 35/15:28/12. Střelba 2 body: 24/12:43/29. TH: 21/14:20/15. Doskoky: 16:41. Diváků: 418.

