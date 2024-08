Funkcionáři kolínského klubu chtěli celou situaci zachránit, dělali zřejmě možné i nemožné, aby takové ostudě zabránili. Jenže vedení basketbalového svazu už neobměkčili a tomu došla trpělivost. Je konec, do ligy je Jindřichův Hradec. „Dvanáctým účastníkem Kooperativa NBL bude v sezoně 2024/25 tým GBA Lions Jindřichův Hradec. Nahradí tak BC GEOSAN Kolín, který pro nadcházející sezonu nedostal od Asociace prvoligových klubů (ALK) NBL licenci pro start v nejvyšší soutěži,“ stojí na webových stránkách svazu.

„Poté, co tým Kolína nedostal licenci pro nadcházející ročník, jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se s Jindřichovým Hradcem, který se rozhodl i v takto krátkém čase na přípravu nabídku přijmout a nejvyšší soutěž hrát. Počet týmů v Kooperativa NBL tak bude doplněn na dvanáct a věříme, že nový klub dodá soutěži další impulz a přinese lize i staronové fanoušky z jižních Čech,” uvedl předseda představenstva Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

V Jindřichově Hradci jsou z posunu do nejvyšší soutěže nadšení. „Pro náš klub je to velká čest a zároveň obrovská výzva v takto krátkém čase připravit tým i celý klub pro nejvyšší soutěž. Je před námi spousta práce, ale všichni v klubu věříme, že nezklameme vloženou důvěru a přechod do ligy zvládneme. V nadcházející sezoně bude hlavním cílem týmu zachovat ligovou příslušnost. V současné době pilně pracujeme na vhodném hráčském doplnění a stabilizaci rozpočtu pro sezonu,” řekl generální manažer klubu Jan Tomanec.