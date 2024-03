Byl to další zápas, který srazil jejich sebevědomí. Basketbalisté Kolína v šestém kole nadstavbové části skupiny A1 prohráli v oslabené sestavě v Brně 62:112.

„Dlouhodobě máme problém s malým počtem hráčů, kteří jsou schopni hrát nejvyšší ligu. Bohužel to je naše realita v současné době, čemuž odpovídal výkon a výsledek,“ konstatoval trenér Kolína Predrag Benáček.

„V prvním poločase jsme byli trochu zabrždění. Jsem rád, že pak jsme se rozjeli a ukázali, co v nás je. Dohráli jsme to s našimi mladými hráči. Jsem rád za takové vítězství, zasloužili jsme si to. Prezentovali jsme se rychlou hrou, to jsem zvládli dobře a v tom bychom chtěli pokračovat. Získali jsem spoustu míčů, soupeře jsme donutili k těžkým přihrávkám a to je to, co bychom chtěli udržet i do dalších zápasů,“ řekl trenér Brna Martin Vaněk.

Kolín opět nastoupil s torzem hráčů, kteří jsou alespoň trochu zdraví. I tak se dokázal držet celý první poločas na dostřel. Při odchodu do kabin odcházel pouze s dvoubodovým mankem.

Druhá půle se ale pro ně stala černou můrou. Herně nestíhali, rychle jim odcházely síly. Výsledek byl pro ně krutý 20:.62.

„K zápasu nemám co říct, prohráli jsme o padesát bodů. Náš výkon ve druhém poločase byl k smíchu. Bylo to trapné a jedna velká ostuda. První poločas jsme se drželi, pak nám úplně došly síly a těžko se hledají pozitiva,“ posteskl si rozehrávač Kolína Adam Goga.

„Využili jsme toho, že měl Kolín menší rotaci. Ve druhém poločase jsme je uběhali.Prezentovali jsme se rychlou, agresivní hrou, kterou chceme předvádět. Dostali jsme málo bodů, na obranu se pořád zaměřujeme. Když to vyjde takhle, tak jsme rádi. Tohle vítězství na domácí palubovce je velmi cenné,“ uvedl rozehrávač Brna Petr Křivánek.

Pro Kolín to byla desátá porážka v posledních jedenácti ligových kolech. Další možnost přerušit černou sérii bude mít ve středu. Od 17.45 hodin přivítá v hale Spojů Ústí nad Labem.

Body: Křivánek 16, Svoboda 14, Šiška 14, Lee 13, Brown-Soares 11, Krakovič 11, Dáňa 9, Kubín 8, Musil 7, Rychtecký 5, M. Půlpán 4 – Veljković 18, Stegbauer 15, Novotný 11, Goga 8, Novák 4, Bistrović 3, Merta 3. Rozhodčí: Hruša, Linhart, Musil. Trojky: 26/15:30/5. Střelba 2 body: 48/27:34/19. TH: 19/13:15/9. Doskoky: 46:30. Chyby: 21:19. Diváků: 582.

