Hodně nabitý program mají v poslední době basketbalisté Kolína. A neodpočinou si ani na startu nového týdne. Již dnes (pondělí) sehrají v domácím prostředí osmifinále Českého poháru proti Brnu.

Z utkání BC Kolín - Brno (79:60). | Foto: David Kratochvíl

„Brno je spojeno mládím a zkušenostmi, doplněno pivoty z ciziny. Od začátku sezony se velmi zlepšilo,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

Drama se smutným koncem. Kolín ztratil duel v Ostravě až v závěru

„Máme náročný program. Hrajeme každé dva dny. Jsem přesvědčený, že kluci odehrají bojovný zápas a samozřejmě naším cílem je vítězství a postup do dalšího kola poháru,“ dodal Predrag Benáček.

Oba týmy na sebe v letošní sezoně NBL narazily dvakrát a bilance je vyrovnaná, každý vyhrál před svými fanoušky.

„Zápas to bude náročný, ale jsme na něj připraveni a chceme si dojít pro vítězství,“ řekl pivot Medvědů Dominik Štěpán.

Kolín neprožívá šťastné období, prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. Naopak Brno přijíždí naladěno už pátou výhrou z posledních sedmi ligových kol.

„Po úspěšném uzavření základní části NBL a postupu do skupiny A1 z pátého místa nás v poháru čeká Kolín, kde bychom si chtěli vítězstvím zajistit možnost se ucházet o účast na závěrečném turnaji FINAL 8,“ uvedl asistent Brna Jan Pavlík.

„V Kolíně nás čeká velmi těžký zápas. Náš soupeř má na soupisce několik zkušených hráčů, kteří jsou schopni hrát velice účelně a chytře. My budeme potřebovat k úspěchu hlavně to, abychom Kolín nenechali hrát jeho pomalejší basket a naopak my se budeme chtít snažit o rychlou hru a získání jednoduchých košů. Účast v závěrečném turnaji je pro nás velkou motivací, pro vítězství tedy uděláme všechno,“ dodal Jan Pavlík.

Utkání v hale Spojů začíná v 17.45 hodin.

Kolínští volejbalisté na křižovatce. Prohra a výhra v důležitých zápasech