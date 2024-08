Basketbal mám rád a určitě mi bude chybět. Takto nebo hodně podobněk reagují fanoušci Kolína, kteří se ve svém městě na nejvyšší soutěž jen tak nepodívají. Basketbalový klub z Kolína nedostal od českého svazu licenci na další ročník, neboť nesplnil potřebné podmínky. Místo Medvědů bude hrát soutěž Jindřichův Hradec, který v krátkém časovém horizontu splnil to, co po něm svaz požadoval a dostal zelenou. Kooperativa NBL tak bude mít podle plánu dvanáct účastníků.

Mezi nimi ale nebude figurovat Kolín. Deník udělal průzkum mezi fanoušky, kteří do haly Spojů chodili. Co říkali na to, že jejich mužstvo neuvidí na vlastní oči v nejvyšší soutěži?

Jan Procházka

Je to strašná škoda, protože jsem na basket v Kolíně chodil skoro dvacet let. Bohužel to skončilo, jak to skončilo. V současné době není jisté, jestli se zde ještě někdy nejvyšší soutěž bude hrát. Podle všech dostupných informací to vypadá, že se kauza dotkne i nejvyšších funkcionářů v osobních životech. A to je na tom nejsmutnější.

Jana Vydláková

Basket obecně mám ráda a navíc, když jsem na něj mohla chodit v Kolíně, byla to ideální situace. Vidět na vlastní oči nejlepší hráče v České republice. Mrzí mě, že to dopadlo tak, že Kolín nedostal licenci. Chci věřit, že ještě někdy v budoucnu do haly Spojů na basket zavítám, ale nevím, nevím…

Aleš Kubát

Kolín se dlouhodobě potýkal s financemi a bylo otázkou, kdy to skončí. Na amatérské úrovni se to prostě nedá dělat. Pro mě nepochopitelné, kam až to činovníci klubu dotáhli. Když to nemám zajištěné od A do Z, tak ať radši hrajou krajský přebor. Tohle je akorát ostuda pro Kolín. Nyní mi nezbývá, než jezdit na zápasy jinam. Basketbal se mi totiž líbí. Občas jsem v minulosti zajel třeba do Pardubic, Nymburka, Ústí, Prahy nebo Děčína.

Tomáš Rovenský

Pro mě se stal basketbal v Kolíně nedílnou součástí kulturního života v Kolíně. A nejenom pro mě, ale i pro mé děti. Nejde ani spočítat, kolik času jsme věnovali pozorování, jak kolínský basket postupně zvyšuje svoji úroveň a jak se čím dál víc stává nedílnou součástí kolínské kultury. Mnoho akcí tady zlidovělo, jako např. Vánoční basketbalové maratóny, Streetbally, Dětské dny, basketbaly s Medvídkem a mnoho dalších, zejména charitativních akcí. Vrcholem ale vždy byla utkání nejvyšší basketbalové soutěže, kdy na palubovce Kolína bylo možné vidět v akci mnoho basketbalových hvězd. Kdo by neznal Tomáše Satoranského, Jirku Welsche nebo Petra Bendu či typicky domácí kolínské hvězdy jako David Machač, Adam Číž nebo Lee Skinner. Mnoho nezapomenutelných zážitků jak basketbalových, tak mimo basketbalových, mnoho diskusí, zda ten či onen zákrok měl být odpískán. Neudělení licence dělá za tímto asi tlustou čáru a upřímně, bude mi to chybět.