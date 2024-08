Jak celá věc dopadne? To je ještě ve hvězdách. Kolínský klub se nehodlá vzdát dobrovolně a proti rozhodnutí České basketbalové federace se ohradil svým odvoláním.

„My jsme to rozhodně nenechali být a odvolali jsme se. Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližší době. My jsme neudělení licence nepřijali a máme názor takový, že nám licence měla být udělena. Chápu, že svaz postupoval tak, že vzal do ligy Jindřichův Hradec, ale je tam to naše odvolání, o kterém se bude jednat. My jsme přesvědčeni, že nám licence měla být udělena,“ uvedl prezident kolínského klubu Martin Buřič.

Podobně mluvil i manažer Miroslav Sodoma. „V nejbližší době má dojít k rozhodnutí, my jsme se proti verdiktu svazu odvolali,“ uvedl manažer kolínského klubu a tiskový mluvčí. „Teď k tomu tedy nemůžu dát jasnou a přesnou odpověď,“ přidal Sodoma.

BC Kolín podle informací Deníku včas nezaplatil pohledávky vůči svazu. „Hlavním důvodem byly finance. To nepopírám,“ přiznal manažer Sodoma. „Do termínu jsme nesplnili finanční závazky, proto nám nebyla licence udělena,“ řekl kolínský funkcionář.

Odvoláním kolínského BC by se měli zástupci nejvyšší basketbalové instance zabývat na středečním (21. 8.) zasedání.

Z basketbalového utkání NBL Kolín - Pardubice (73:82) | Video: Michal Malinovský

„Kolín se odvolal k výboru České basketbalové federace. Ta bude celou věc řešit,“ uvedl sportovní ředitel Národní basketbalové ligy Šimon Sedlařík. „Já pracují s tím, že momentálně je v lize Jindřichův Hradec a že máme v soutěži dvanáct mužstev. Kolín prostě nedostal licenci a s tím já pracuji. Toto je pro mě zatím klíčová informace,“ podotkl Sedlařík, který také potvrdil fakt, že Kolín nezaplatil své pohledávky.

„Jedná se o pohledávky vůči ČBF a ALK (Asociace ligových klubů). Nedokázali dodržet stanovený termín, takže došlo k tomu, že licenci nedostali,“ dodal Šimon Sedlařík.