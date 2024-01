Po pondělním nepovedeném pohárovém utkání s Brnem si nestačili pořádně odpočinout a již se musí připravit na další mač. Ten sehrají basketbalisté Kolína tuto středu. V dalším kole Alpe Adria Cupu přivítají tým Ilirija ze Slovinska.

Osmifinále Českého poháru BC Kolín - Brno (73:93). | Foto: David Kratochvíl

„Musíme hrát s vyšší agresí, než jsme hráli poslední dvě utkání. To se lehce říká, ale velmi těžko dělá, protože máme opravdu málo hráčů a hodně utkání za krátkou dobu. A jsme již skoro úplně vyčerpaní,“ uvedl trenér Kolína Komentář trenéra Predrag Benáček.

„Přijede k nám silný tým slovinské basketbalové školy. Pro nás je to již několikáté těžké utkání v krátkém časovém úseku. Ale věřím, že kluci v sobě najdou poslední zbytky sil na to, aby bojovali na hřišti, protože se zvýšenou bojovností a agresí máme velkou šanci bojovat o vítězství. Na jejich palubovce jsme je dokázali porazit a věřím, že i přes všechny problémy, které máme, to dokážeme i v našem domácím prostředí,“ dodal Benáček.

Hráči Kolína mají v poslední době opravdu napilno. Utkání proti Slovincům bude páté během jedenácti dnů.

„Po posledních dvou utkáních, kde jsme chtěli urvat vítězství na naši stranu, ale bohužel neúspěšně, naše touha po vítězství stoupla o sto procent. V utkání proti slovinskému týmu chceme dosáhnout vítězství za každou cenu, i přes to, že to je již několikáté utkání v krátkém časovém úseku za sebou,“ řekl křídelní útočník Kolína Filip Halada.

První vzájemný duel Medvědi zvládli a na půdě soupeře vyhráli 97:91. Jak se jim bude dařit v odvetě?

Utkání v hale Spojů začíná tradičně v 17.45 hodin.

