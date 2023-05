Dacia rok po roku obohacuje svoji nabídku. Ať už o nové modely nebo prvky výbavy. Nyní přichází s řadou Extreme, která je v případě modelu Jogger s dokoupenou spací vestavnou vhodná i pro kempování.

Pro milovníky přírody je určena nová řada Dacií Extreme se spací vestavbou | Foto: Se svolením Dacia

V prvních letech po svém znovuzrození nabízela rumunská Dacia zákazníkům jen jednoduchá auta. Logany i Sandera měly prostinkou výbavu a nepříliš nápaditý design.

Postupně se však rozšiřovala modelová řada a třeba malé SUV se stalo evropským fenoménem. Už tento model Duster naznačil směřování značky směrem do přírody. To plně potvrzuje současná výbavová verze Extreme, která se začíná nabízet pro hatchback Sandero, dále pro elektromobil Spring, i pro zmíněný Duster a nové rodinné MPV Jogger. Do toho lze dokonce dokoupit i speciální spací box. O něm však až později.

Na novinky v nabídce Dacie, včetně jejich detailů, se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Budoucí Dacie Extreme na silnicích poznáte snadno. Mají totiž jak uvnitř, tak zvenku řadu speciálních prvků. Už samotné označení výrobce na zádi je v měděné barvě. Měděné jsou také kryty zrcátek, linky na náraznících, loga ve středech disků kol a tak dále.

Uvnitř pak jsou další stejně zbarvené linky ve výdeších klimatizace nebo na loketních opěrkách. Na podlaze jsou gumové koberečky s motivem geografických vrstevnic, potahy sedaček jsou omyvatelné.

Cenu této výbavy zatím tuzemské zastoupení Dacie nesdělilo. Podle mluvčí Jitky Skaličkové se tak ale stane na samém začátku června. Tehdy také bude zveřejněna česká cena spacího boxu i dalších souvisejících doplňků.

Na to, jak se s boxem manipuluje, se podívejte ve videu:

Zdroj: Youtube

Co to vlastně ten spací box je? Jedná se o dřevěnou konstrukci, která je v podstatě velmi podobná těm, jaké nabízí do řady různých aut některé specializované české firmy. Box má hmotnost padesát kilogramů a upevňuje se popruhy k okům uvnitř zavazadlového prostoru. Uvnitř je odkládací prostor s kapacitou 220 litrů.

Dacia Bigster dorazí za dva roky. Dostane upravený podvozek ze Sandera

Zadní čelo boxu lze vyklopit a využít jako stolek. Horní část kostrukce se pokládá na sklopená opěradla ve druhé řadě. Díky dvěma vzpěrám, které se pak do konstrukce vloží, vznikne naprosto rovná plocha, na kterou se pokládá matrace. Ta je součástí této výbavy Vznikne lůžko s délkou 190 centimetrů a šířkou až 130 centimetrů. Od matrace ke stropu je volný šedesáticentimetrový prostor. Rozložení či složení lůžka zabere čas zhruba dvě minuty,

Hodí se i speciální stan

Box není určen pouze do nových Joggerů s výbavou Extreme. „Budou si je moci koupit a snadno instalovat také vlastníci dříve zakoupených Joggerů," vysvětlila Jitka Skaličková.

Byť cena zatím stanovena nebyla, podle našich zdrojů se dá počítat s cenovkou kolem 45 000 Kč. Na dalších osm tisíc pak vyjde dlouhý za auto připojitelný stan, v němž je i další ložnička pro dva až tři lidi. Jak další smysluplná (a výrobcem nabízená) výbava se nám jeví zatemňovací sada pro všech osm oken ve voze. Její cena by mohla být zhruba čtyři tisíce korun. Suma sumárum vyjde tato kempovací výbava Made in Dacia na necelých šedesát tisíc korun.

Verze Extreme u modelů Sandero, Sandero Stepway i Jogger o něco schopnějšími v terénu. Jsou totiž vybaveny systémem Extended Grip, který se aktivuje stiskem tlačítka na palubní desce. Díky tomu se pak kola přední nápravy snadněji zachytí podkladu na kluzkém nebo sypkém terénu. Systém totiž upravuje chování systému regulace prokluzu a stabilizace. U modelu Duster to samozřejmě zapotřebí nebylo. Ten má možnost pohonu všech kol.

Elektrifikace je drahá. Dacia volí LPG a profitují z toho také její zákazníci

Během dvoudenní mezinárodní novinářské prezentace, která se konala v okolí Vídně, jsem měl možnost vyzkoušet i dvě další novinky. Ty jsou technického rázu. V případě Joggeru jde o hybridní motorizaci s automatickou převodovkou. Na testovací trase v rovinatém terénu jsem dosáhl velmi příznivé kombinované spotřeby 4,9 litru. Byla to zatím první ochutávka Joggeru hybrid. Do Česka první kusy přijedou až koncem letošního roku.

Druhou novotou byl silnější motor v elektromobilu Spring. Ujel jsem s ním skoro stokilometrovou testovací trasu. Ta vedla centrem Vídně i po okolí rakouské metropole. Dvacet přidaných koníků je v malém autě (je tedy k dispozici 65 koní) skutečně dost znát. V městském provozu se cítí díky velmi malým rozměrům, snadné ovladatelnosti a teď i velmi solidní akceleraci, naprosto skvěle. Navíc s ním v takových podmínkách ujedete poměrně na jedno nabití poměrně solidní vzdálenosti. Já jsem vyrážel s plně nabitou bateriií, přičemž palubní počítač ukazoval dojezd 211 kilometrů. V cíli pak zbývalo v baterii ještě 61 procent energie a bylo by možné při udržení stejné spotřeby 11,2 kWh ujet ještě dalších 135 kilometrů.