Barvy pražského fotbalového klubu Bohemians má covidový semafor. Země je podle něj převážně bílá (což snad není v této souvislosti nekorektní říci). Jen pár okresů je zelených. Bílá znamená klid, zelená jemnou výstrahu. Optimismus až na půdu.

Foto: Deník

Kdo se rád šťourá v číslech, může říkat: To nějak neštymuje. Země, kde jsou denní nárůsty k počtu obyvatel nižší než v Česku, zavádějí preventivní opatření. Hlavně roušky ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorech. U nás hygienici tvrdí, že to nejde, neb je horko. A proč to jde v zemích, kde je skoro o deset stupňů ve stínů víc? Češi jsou asi zhýčkaní.