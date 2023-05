Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza | Foto: ČTK

Vláda před sebou měla těžký úkol jak sestavit nutný reformní balík a zároveň nepřijít o šanci na výhru v příštích volbách. A kdyby si výsledný dojem nepokazila pár zbytečnými chybami, mohli bychom ji i pochválit.

Poselství první: Marian Jurečka připravil důležité změny důchodového systému, včetně té nejdůležitější věk pro odchod do důchodu navázal na průměrnou dobu dožití. To dává mnohem větší smysl než se každých pět let dohadovat o posunu nějakého konkrétního čísla.

Problém výjimek

Poselství druhé: u přemýšlení o důchodech musíme jít mnohem dál. Doba dožití Čechů se sice rychle prodlužuje, doba života ve zdraví ale v podstatě stagnuje. Hlavní podíl na tom má nekvalitní strava s příliš velkým objemem cukru, tuku a soli. Alkohol a tabák jsou až dalšími v řadě příčin smrti. Je proto nejvyšší čas, aby Jurečkův stranický kolega, ministr zemědělství Nekula, přestal blokovat jakoukoli aktivitu na podporu kvalitnějšího stravování Čechů.

Nevěřím tomu, že noviny přestanou vycházet, brání se Fiala kritikům zvýšení daně

Poselství třetí: mít dvě sazby DPH je jednodušší než mít sazby tři. Jenže pokud má být vládní reforma důvěryhodná, nemůžete ji zničit tím, že hned vymyslíte výjimku na knihy a nevytvoříte kombinaci knihy 0 %, časopisy 12 %, noviny a elektronické knihy 21 %. Zejména, když neumíte odpovědět ani na základní otázku, proč mají mít daň nula knihy a ne třeba léky.

Poselství čtvrté: vyhrožovat se vyplácí. V každé rozumné zemi se snaží zdaňovat podobné věci stejně, a třeba pro alkohol by to mělo platit jednoznačně. Nezáleží přece na tom, jestli pijete pivo, víno nebo tvrdý, stát má jednotlivé nápoje zdanit podle obsahu alkoholu. Tím, že vláda ustoupila vinařské lobby, všem ostatním vzkazuje když nás budete hodně strašit a dostanete nás pod tlak, ustoupíme vám. To je pro důvěryhodnost vlády velký problém. Nemluvě o tom, že těch 45 miliard korun, které by zdanění vína přineslo, si vláda musí vybrat jinde. Třeba tím, že zvedla DPH na kojeneckou vodu.

KOMENTÁŘ: Vláda ničí média

Poselství páté: překvapilo mě, jak málo odvážná vláda je při plnění jednoho z hlavních předvolebních slibů, tedy snižování byrokracie a zjednodušování života v Česku. Byrokracie naopak každý rok roste, úřady zavádějí občanům i podnikatelům nové a nové povinnosti, o slibované digitalizaci si zatím můžeme jen nechat zdát. Přílišná opatrnost ve škrtech státní byrokracie je největším selháním této reformy, když místo tvrdé diety stát jen poslal nový účet svým občanům.

Zbytečné chyby

Sečteno podtrženo: základ reformy je to velmi dobrý, ale je škoda, že vláda udělala úplně zbytečné chyby tím, že mnohem více neškrtala přebujelou byrokracii a že místo výrobců alkoholu budou závěrečný účet platit rodiny s dětmi. Nejsem si jistý, že ta ztráta důvěry za těch pár hlasů ve volbách od vinařů na jihu Moravy skutečně stála.

