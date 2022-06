Lidé zkrátka uvažují podle hesla tady a teď. Aktuálně jim vadí, co předvádí vládní skvadra, ačkoli mnozí z nich jednu z koalic volili. Z velké části to má na svědomí Fialova představa o praktikování konzervativní politiky. Ta má být uměřená, konzistentní a uzavřená do sebe. Jenže pokud vláda trvá na krocení veřejných dluhů a přísně adresné pomoci, je povinna o tom s občany mluvit.

Ó, veliký vlaku, přivolej déšť

Kdyby ministr školství Petr Gazdík už před dvěma týdny vystoupil s prohlášením, že bude žádat o 1,75 miliardy korun na letošní mzdy nepedagogických pracovníků, nemusely školské odbory vyhlašovat stávkovou pohotovost. Totéž platí o šéfovi resortu práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi ve vztahu k úřednickým platům. Je to především lidovecký vicepremiér, který by měl být tváří vládní ofenzivní politiky, vysvětlovat, zdůvodňovat, předestírat.

Vzkazovat, že kabinet nikoho nenechá padnout na dno, ale přijít všeho všudy s jedním umrněným a mediálně zpackaným pětitisícovým bonusem, je prostě živá voda na opoziční mlýn. Jako by ke koaličním uším nedolehlo, že si o prezidentský úřad řekl nejvyšší odborář Josef Středula. A že zbraně si brousí Andrej Babiš.

Fit for 2035? Česko moc ne

Ten dokonce vyzval na souboj o Hrad premiéra Petra Fialu. Má to logiku. Tito dva politici jsou ideovými i praktickými protiklady. Představují odlišný obsah a styl vládnutí. Občany by jejich duel bavil, mohli by se ztotožnit s jedním nebo druhým. Problém by nastal pár minut po sečtení hlasů. Ten větší v případě Babišova úspěchu. Schopnost sjednocovat a zakopávat příkopy má Petr Fiala přece jen mnohem větší. Podle mě je škoda, že do toho jít nechce.