Roman Gallo | Foto: Deník

Já ti tentokrát vůbec nevím, koho budu volit, svěřila se mi před pár týdny moje máma. Je jí 80 let. Hodně čte. Sleduje zprávy. Přemýšlí a umí se orientovat ve světě kolem nás. Pustili jsme se do rozmluvy. Nejprve eliminační. Ve shodě jsme vyloučili strany, které chtějí Českou republiku vyvést z Evropské unie. Vstoupili jsme do ní před bezmála dvaceti lety. I proto se máme bezesporu nejlépe, jak jsme se kdy v historii země měli (i když to většinou neradi připouštíme). Je naším zájmem být součástí uskupení, které stojí na stejných či velmi podobných principech svobody, práva, solidarity, volného pohybu… Že Unie není bez chyb? Není. Ale její další směřování máme řešit jako jeden z jejích plnoprávných členů. Nikoli jako outsider.