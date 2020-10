Jeho popularita se koneckonců potvrdila i v krajských volbách, kde přeskákal všechny kandidáty ODS a díky preferenčním hlasům skončil první. Právě Vystrčil se zasadil o vnímání Senátu jako ochránce vyššího principu mravního. Je zajímavé, že právě v této rovině se strhla polemika mezi ním a prostořekým starostou Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS).

Ten stranickému kolegovi Vystrčilovi vyčetl, že podpořil senátora Ivo Valentu na Uherskohradišťsku, jehož z pohledu Novotného může volit jen „hlupák“. Jenže co naplat, Valenta vstoupil do klubu ODS a též díky jeho hlasu se kdysi stal předsedou Senátu Jaroslav Kubera. Navíc ve svém kraji je tak štědrým mecenášem, že na kandidátce Trikolóry a Soukromníků ho voliči posunuli z 43. místa na třetí příčku. Jsou to všichni hlupáci a zaprodanci?

Jisté je, že lokální politici mají opět největší šanci uspět. V televizních duelech bylo znát, že pokud se utkávají dva starostové, nejdou si po krku a vlastně jim je skoro jedno, kdo vyhraje, neboť to vždy bude bonus pro jejich region.