Nákaza poráží kabinet a jeho zmatená opatření na body. O německém excelentním přístupu k vakcinaci se nám může jen zdát. A dupák kolem daní škodí lidskému zdraví, natož veřejným financím.

Horní komora ve čtvrtek schválila hlasy senátorů ODS, ANO, KDU-ČSL a ČSSD pozměňovací návrhy k poslaneckému daňovému balíčku, které znamenají výpadekv příjmové stránce rozpočtu ve výši 100 miliard. Kromě patnáctiprocentní daně z příjmu pro většinu zaměstnanců zavádí i zvýšenou roční slevu na poplatníka, a to o tři tisíce korun příští rok a o šest v roce následujícím. Čili jen o tři tisíce méně, než obsahoval tzv. nepřijatelný pirátský návrh. Cos tím udělá Andrej Babiš?

Vzhledem k tomu, že jeho ministryně financí Alena Schillerová tento koncept podpořila, asi nic. Což neznamená, že je hotovo. Důležité slovo má prezident Miloš Zeman, který dal najevo, že mu právě tato položka zásadně vadí. Kvůli ní může celý zákon vetovat. V tom případě se vrátí do sněmovny, kde ho bude muset přehlasovat 101 poslanců. Hnutí ANO a ODS jich má o dva víc, takže by to stačit mohlo. Pokud ale někdo bude zrovna chybět, spadne celý slavný balík pod stůl.

Není to výsledek, který si ve skrytu duše Andrej Babiš přeje? A nedohodl se právě na tomto postupu s Milošem Zemanem? Zajisté to ani jeden z nich nepřizná. Ve skutečnosti by to byl velmi odpovědný, byť politicky nekorektní postup. Vláda by v takovém případě připravila fungl nový zákon, který by byl koaličně dohodnutýa zohledňoval relevantní připomínky i parametry rozpočtu. Tedy pokud nějaký budeme mít.

Komunisté, kteří byli doposud největší vládní oporou, se včera zasekli. Odmítli opustit svoji podmínku zkrácení armádního rozpočtu v kolonce nákupu zahraniční techniky o deset miliard korun. Šéf KSČM Vojtěch Filip furiantsky poznamenal, že nemá jediný důvod dělat vládě ústupky. Bez komunistických hlasů je koalice nahraná. Nebo že by byl její rozpad v přímém přenosu dokonán tím, že by babišovcům pomohli členové ODS? Koneckonců senátor ČSSD Petr Vícha v debatě k daním uvedl, že by klidně vstoupil do ODS, kdyby nebyla tak levicová. Guláš, který vaří současná vládní garnitura, už je opravdu nepoživatelný.