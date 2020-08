Nemám nic proti připomínce výročí justiční vraždy Milady Horákové komunisty. Tento zločin si je třeba připomínat. Ale vždy, když jedu kolem billboardu „Zavražděna komunisty“, představím si, že by bylo Česko poseto tisíci plakátů s fotografiemi českých Němců, žen, dětí, starců, mladíků. A u jména by bylo napsáno: „Zavražděn(a) Čechy“. V létě roku 1945.

Foto: Deník

Na včerejšek připadalo výročí jednoho z nejhrůznějších masakrů, pogromu na české Němce v Ústí nad Labem. Při něm byly zavražděny rudými gardami, vojáky i zběsilým českým davem stovky Němců. Mnoho desítek Němců bylo shozeno do Labe z mostu, kde je dnes sice pamětní cedule, ale který nese jméno Edvarda Beneše. Prezidenta, jenž svými projevy v roce 1945 podobné vraždění podněcoval. A který v následné amnestii učinil v podstatě beztrestnými tisíce vražd Němců Čechy, a to až do konce října 1945. Tato amnestie dodnes platí.