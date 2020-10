Polní nemocnice a SOS

Polní nemocnice tedy přece budou. Srdce se nad tím svírá. Je to však výborný nápad a měl by být co nejrychleji uveden v život. Vláda dlouho otálela a vyhýbala se tomu, aby přiškrtila svobodný život. Teď musí sprintovat a modlit se, aby to vyšlo.

Foto: Deník