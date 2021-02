Kdo komu lže do kapsy

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) včera ve sněmovně popsal, co se podle něj stane v pondělí, až skončí nouzový stav: „Otevřou se obchody, služby, muzea, galerie a bazény. Do dvou týdnů na tom bude celá republika jako Chebsko. Děti se do škol nevrátí, neboť to situace nedovolí. Hejtmani vyhlásí stav nebezpečí a poté se vrátíme ke stavu nouze. Mezitím ale zemře mnoho lidí.“

Foto: Deník