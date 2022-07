Jako by to vážně byl trest shůry. Hrůzy války na Ukrajině, předražená energie, jídlo za cenu, kterou bychom si nedovedli představit. Cenné papíry? Bezcenné. Člověk si od toho chce aspoň odfouknout na dovolené a hle: let zrušen!

A do toho všeho ještě ten zatracený covid. V létě tu přeci neměl co dělat.

Benzin v Česku je dražší než v Německu

Lamentovat nemá smysl. Úřady by měly však jednoznačně rozhodnout, zda se nevrátit k hygienickým opatřením. V některých zemích už byly znovu zavedeny roušky například v hromadné dopravě. U nás se k tomu zatím nikdo nemá. Je to správné? Všechna strategická rozhodnutí ohledně pandemie, která zatím politici učinili, byla k ničemu. Svědčí o tom víc než čtyřicet tisíc mrtvých.

Nyní stojíme na jakémsi rozhraní. Podle všeho je počet nakažených několikrát vyšší, než jaký udávají statistiky. Proč? Podle pravidel není nutné jít na PCR test. A i když chcete, lékaři jej doporučují pouze tehdy, když máte příznaky. Preventivní se už neproplácejí. Jestliže tedy dnes denně hlásí agentury kolem patnácti set případů, je to značně podhodnocené.

Jak se však zdá, v naprosto převažujícím počtu případů se změnil covid v sice odpornou, ale běžnou nemoc. Pokud je to ale tak, nemá smysl dál držet pohotovost a zveřejňovat čísla. Chřipka a očkování proti ní je také záležitost, která se týká pouze vás a vašeho praktického lékaře.

Fiala v pasti, z níž lze utéct

Jenže je to tak? Co když přijde nová vražedná vlna? Nikdo si nemůže být stoprocentně jist. Nebylo by tedy lepší znovu zavést aspoň nějaké hygienické předpisy? Lidé jsou teď ostře naladěni proti a snášeli by to těžko. Pokud ale běží o život, neměl by stát váhat.

Ani vědci teď přesně nevědí, co je lepší, a tak je to pro politiky střelba do terče s páskou na očích. Vzhledem k tomu, že těžkých případů zatím přibývá pomalu, je riziko nejspíš únosné. Z covidu se stává něco, co bude lidi provázet a s čím se budou vyrovnávat.

Není teď na čase, aby stát předpisoval roušky. Měli bychom si je však vzít sami.