Zvuky temného domu: kdo zase zapnul vysavač?

Kolín – Více než 40 rodin, které žijí v městském bytových komplexech v ulicích Míru a Benešova, se dočká dalšího zlepšení svého bydlení. Po letní opravě střech v této lokalitě, zateplení, výměně oken, po kterém nájemníci volali už nejméně dva roky, přichází nyní na řadu další problém, který obyvatele velmi trápil – staré, poruchové rozvody elektřiny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

„Prát a zároveň zapnout třeba žehličku prostě nejde,“ popsala obyvatelka Marcela Závorová. Její sousedka dodala, že podobné problémy má s kuchyňským mixérem. „Není to pokaždé, ale také ne zřídka. Prostě občas zmáčknete mixér a vyhodíte pojistky v půlce domu,“ řekla. Sem tam se prý na chodbě ozve volání, jak ve starších filmech: „Kdo zase zapnul vysavač?!“

Nyní už začala kompletní rekonstrukce elektrorozvodů v těchto domech, hotovo by mělo být do konce roku. „Samozřejmě uvidíme, zda se to všechno stihne s ohledem na to, kdy který nájemce může svůj byt zpřístupnit. Pokud by se to nestihlo, dokončíme práce po novém roce,“ uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Celkové náklady na opravu elektrorozvodů v šesti vchodech jsou 5,7 milionu korun. „Je tam ještě použit hliník, opravdu je nutná rozvodů výměna do mědi. Dochází tam k častému padání jističů. Byty byly postavené v 50. a 60. letech, kdy se zkrátka ještě nepočítalo s tolika spotřebiči,“ potvrdil místostarosta.