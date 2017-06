Zvířata vedro těžko snáší! Potřebují vodu, stín a klid

Kolínsko /ANKETA, FOTOGALERIE/ - Na víkend sice meteorologové avizují ochlazení, tropické teploty se ovšem brzy zase vrátí. Během horkých dní není těžko jen lidem, ale i jejich zvířecím kamarádům.

Péče o ně v horkých dnech ale není nic složitého. Stačí si představit sebe v jejich kůži. Potřebují totéž co lidé. „Zvířata musí mít neustále přístup k vodě v dostatečném množství a možnost skrýt se do stínu," zdůraznila veterinářka Libuše Králová. Páníčci by neměli zapomínat zvířatům vodu měnit. Když to v horkých dnech udělají dvakrát denně, určitě se nic nestane. A pokud na zahrádku umístí pítko, díky němuž se k životodárné tekutině dostanou také ptáci nebo ježek, určitě za to budou vděční.

Ve dnech, kdy se teplota šplhá k tropickým výšinám, mají lidé omezovat fyzickou aktivitu. Platí to ale i u zvířat. Přes den je nutné zkrátit hry s míčkem na zahrádce i případné procházky a ty delší si nechat až na chladnější podvečer.

OSVĚŽENÍ I ZÁBAVA

Pokud pes či kočka nejsou vysloveně venkovní a jsou zvyklí na pobyt doma, není špatné je přes nejteplejší část dne nechat, než se vrátíte z práce, třeba na chladnější chodbě vedle misky s vodou. A až se odpoledně vrátíte, můžete si na zahrádce udělat se svým psem veselé sprchování. Jako to v největších vedrech dělají v kolínském psím útulku. „Někteří psi vodu doslova milují. Není nutné zvíře zmáčet celé, ale osvěžit. Spousta psů si s proudem vody ráda hraje, chytají vodu do tlamičky a podobně," popsala vedoucí útulku Alice Vlková.

V horkých dnech je rovněž více než nutné zvířata častěji kontrolovat. Přímé slunce pro ně může být velmi nebezpečné. To se týká psů a zejména koček, které se pohybují na větším teritoriu. „Po horkém dnu se stalo, že naše kočička večer nepřišla domů, což u ní není obvyklé. Druhý den se mi ji podařilo nalézt na rozpálené půdě. Sundavala jsem ji bezvládnou jak hadrovou panenku, prostě tělíčko visící mi v rukou," vzpomíná na těžké chvíle majitelka kočky jménem Ťapička.

Okamžitě se tehdy se svou kočičkou vydala k veterináři. A diagnóza? Úpal. Po zavodnění, v chladnu a s drobným přísunem léků se Ťapička dala do pořádku a dnes zase běhá po zahradě. Její panička ale ví, že měla tehdy ohromné štěstí. „Kdybych ji ale bývala polomrtvou z té půdy nevytáhla, nepřežila by. Přitom neudělala nic jiného než to, co kočky dělají celá staletí. Našli jsme malé poranění na tlapce. Prostě se někde poprala, bolela jí packa, tak si zalezla na půdu do sena. Běžná věc, kterou kočky dělají. A jí to málem stálo život. Úpal! Kočku, která je schopná se v létě vyhřívat na střeše, málem zabil úpal," poznamenala chovatelka.

Dlužno dodat, že Ťapička, když si na půdu zalezla, měla únikovou cestu ven. To se rozhodně nedá říct o zvířeti, které zůstane v rozpáleném autě. Pokud to není nutné, je lepší se v tropických dnech cestování s mazlíčkem vyhnout. Nechat jej v autě a odejít, byť jen na krátkou dobu, nelze. Teplota uvnitř vozu se během velmi krátké chvíle vyšplhá až k 70 stupňům, nepomůže ani předtím zapnutá klimatizace ani pootevřené okno. V případě, že majitel záměrně ponechá ve vedrech zvíře v autě, zvíře trpí. „Jde o trestný čin týrání zvířete," potvrdila mluvčí policie Vendulka Marečková.

„VYCHYTÁVKY"

Ne vždy se ale cestování se zvířetem jde vyhnout. Mnozí si své čtyřnohé kamarády berou na dovolené. Pro takové případy je lepší pořídit si různé „vychytávky", které domácím mazlíčkům toto období usnadní. A to nejen při cestování v autě, ale i při procházkách. Pomoci mohou přenosné látkové misky na vodu, v nichž je uvnitř silikon, aby voda nevytekla. „Nabízíme také speciální lahve a pítka na vodu," uvedla pracovnice Profizoo Kutná Hora. Pokud pejskovi nedělá obecně cesta v autě dobře, je možné mu pořídit lék na uklidnění. Ve zverimexu ale majitelé přípravek koupí pouze na bylinné bázi, medikament jako takový zakoupíte u veterináře.

Sloupek Zdeňka Kellnera

Proč mají lidé, tedy snad většina, rádi zvířata? Nejen proto, že jsou chlupatá a mají hebkou srst, ale především proto, že jsou, alespoň v západním světě, stále častěji vnímána jako partner a ten, komu se mohou svěřit, aniž by jejich vzájemné tajemství sdílel, tak jak to bývá na sociálních sítích.

Platí to především o přítulných psech a kočkách. Možná to pro mnohé nebude standardní přístup k „němým tvářím", ale je to tak. Mnohde totiž mazlíčci nahrazují vztahy mezi bytostmi stejného druhu, tedy lidí navzájem. Obecně však vztah se zvířetem znamená ale i to, že ho dokážeme plně kontrolovat a ovládat, pokud to není obráceně, což by(chom) v čistě lidském vztahu netolerovali a řešili situaci rozchodem.

Zvířata však lidé nají nejen jako partnera, ale mohou se z nich stát dokonce záchranáři. A to nejen díky speciálnímu výcviku hasiči nebo policisty. Zvířata, opět především psi a kočky, ale dokáží také předvídat různé závažné zdravotní komplikace. Třeba epileptický záchvat.

A z toho, co je popsáno výš, je jasné, že se se zvířaty neradi loučíme. Třeba i na krátkou chvíli, když jedeme na dovolenou, kam si je nemůžeme vzít s sebou. Pak přijdou na řadu zvířecí hotely, ale řada chovatelů dává raději přednost přechodnému azylu u známých či příbuzných.

Pro to všechno lidé hodně negativně vnímají, když někdo zvířatům ubližuje. Takových případů je ve světě mnoho a nevyhýbají se ani Benešovsku. Naposledy to byli například koně chovatele z Jankova.

A pak je tu také nesmiřitelný vztah mezi myslivci a pejskaři. Ti první tvrdí, že psi vypuštění do lesa škodí zvěři. Tohle nikdo rozumný nemůže zpochybňovat, ale stejně vyspělý člověk také ví, že za bohulibou pomocí myslivců lesu je nikoliv láska k přírodě, ale láska k vlastní zálibě, pocitu moci a uspokojení touhy stát se pánem nad životem i smrtí zvěře.