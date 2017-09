Zubaři na Kolínsku? Nedostatkové zboží!

Kolínsko – I když chodí do ordinace zubních lékařů někdo nerad, s bolestmi zubů či potřebou výměny plomby tam spěchá člověk vždy. Co ale počít ve chvíli, když se ozvou bolesti zubů a vy zrovna žádného stomatologa nemáte?

Ilustrační fotoFoto: Archiv VLP

Pak máte z jednoho problému hned dva. Většina zubních lékařů totiž v současné době nepřijímá nové pacienty. Kvůli takovéto situaci si téměř všichni svého zubaře drží, vlastně i proto, že přestoupit není kam.

Kapacity praktických zubních lékařů jsou z tohoto důvodu plné, stejně tak i jejich ordinace. Tomu i často odpovídá i čekací doba na objednání. Ta se v ne úplně akutních případech pohybuje kolem měsíce, může to být ale i čtvrt roku.

„Nemůžeme přibírat nové pacienty, jsme úplně plní, máme stop stav,“ omlouvala se sestřička v zubní ordinaci kolínské stomatoložky Zdeňky Brožové. Naprosto stejná odpověď zazněla z ordinace kolínského lékaře Volodymyra Kedelidzeho. Plno je také třeba u zubařky Zuzany Kučerové v Týnci nad Labem. Z posledních kapacit zvládne přibrat ještě pacienty, kteří se nově do Týnce přistěhovali.

Na objednání k zubaři tedy není nikdy moc brzy. Například Ivana Komárková se ke svému zubaři objednává čtvrt roku dopředu.

„Pokud není nic akutního, při preventivní prohlídce se objednám rovnou za půl roku. I tak už ale má zubař na odpolední hodiny často všechny termíny obsazené,“ dodala.

Kolíňačka Zuzana Pospíchalová se přiznala, že u zubaře nebyla, ani nepamatuje. „A ani mi to nevadí, vždycky se k zubaři hrozně bojím,“ dodala. Podle svých slov ale ošetřující zubařku má a doufá, že kdyby něco, tak ji zase vezme. „Mám mě takříkajíc ve stavu,“ smála se. Kolíňák Šimon Zavadil vzpomíná, jak měl zhruba před rokem akutní problém se zuby. „Tehdy jsem bydlel v Kolíně krátce a zubaře jsem tu samozřejmě neměl. Zkoušel jsem ordinace podle abecedy. Asi ve třetí nebo čtvrté se nade mnou slitovali, když mě slyšeli skuhrat do telefonu, pak už si mě paní doktorka nechala a jsem za to velmi rád,“ řekl.

Situace s nedostatkem zubařů není o mnoho lepší ani na sousedním Kutnohorsku. Vyjádřil se k ní zubař Jan Havlovic. „Nikdo v Kutné Hoře nepřibírá. Zubní péče je ve městě přetížená,“ uvedl. On sám má přes čtyři tisíce pacientů. I on si uvědomuje nedostatek zubařů. „Středočeský kraj je na tom nejhůře ze všech,“ dodal.

„Přistěhovala jsem se do Kutné Hory přibližně před třemi lety a nebylo možné najít praktického zubního lékaře,“ uvedla Martina Nováčková. Nezbývá jí tak nic jiného, než dojíždět za soukromým zubařem do Kolína.

Málo zubních lékařů skutečně je. Podle statistik České stomatologické komory připadá na jednoho středočeského zubaře téměř dva tisíce pacientů. To je nejvyšší číslo hned po Ústeckém kraji. Dobrou zprávou ale je, že stavy zubařů pomalu rostou. Před rokem v republice zakotvilo 351 nových členů komory, třetinu z nich ale tvoří cizinci.