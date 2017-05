Zlato z hádanek vyfoukli v mistrovství republiky Čechům Slováci z Bratislavy

Praha - Na pražském Zličíně se sešla bowlingová elita, jelikož se zde konalo Mistrovství České republiky mužů. Na šampionátu se neztratili ani hráči z Kutnohorska. Konkrétně na třetím místě v kvalifikaci skončil Ondřej Mlynář z Vrdů a na místě sedmém Tomáš Plechata z Hlízova. Oba zástupci našeho regionu poté vypadli shodně ve čtvrtfinále. Tomáš Plechata však na jeden úspěch ještě dosáhl, a to když se díky svému konečnému umístění stal vítězem kategorie kadetů do 21 let.