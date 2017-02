Získali peníze! Škola na Vyžlovce letos otevře

Vyžlovka – V září by měli do lavic ve zdejší škole po dlouhých letech usednout prvňáčci. Obci se podařilo získat dotace a mohou tak začít s rekonstrukcí budovy bývalé školy, ve které v současné době sídlí obecní úřad. Ten se v budoucnu přesune a škola se do prostor vrátí.

Budova školy na VyžlovceFoto: Jana Pelikánová

Rekonstrukce budovy podle starosty obce Jana Pelikána vyjde na více než 10 milionů korun. Samotná obec by se měla na financování podílet 20 %. „Je možné, že s financováním nám pomůže kraj," připustil starosta. Jan Pelikán také prozradil, že v současné době je v plném proudu výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce. Ten by měl být známý na konci příštího týdne. Během března pak mohou všichni účastníci podat případná odvolání a obec může začít vyjednávat podrobnosti s vybraným zhotovitelem. Čtěte také: Mezi taxikáři v Kolíně vládne strach a nervozita „Na počátku dubna by se mělo začít s rekonstrukcí," prozradil Jan Pelikán důležité datum. Na práci pak bude mít vybraná firma pět měsíců. Hotovo totiž musí být do konce prázdnin, aby budoucí žáci mohli v září usednout do nových školních lavic. Kromě výběrového řízení na zhotovitele stavby tak vedení obce současně vyhlásilo také konkurz na ředitele základní školy. „Ačkoli jsme v loňském roce již konkurz dělali, musíme ho vyhlásit znovu," vysvětlil už v minulosti Jan Pelikán. Loni totiž obec peníze na opravy nezískala a ačkoli byla zvolena ředitelka, výběrové řízení je v tuto chvíli neplatné, jelikož nedošlo k otevření školy. Obec musí již podruhé vyhlásit také zápis do zdejší školy. Ten prý Vyžlovští plánují na druhou polovinu dubna, kdy už bude jasné, kdo je novým ředitelem. Znovuotevření základní školy v obci uleví také škole v Kostelci nad Černými lesy, kterou dlouhodobě sužuje nedostatečná kapacita. Zrekonstruovanou vesnickou školu budou pravděpodobně navštěvovat nejen děti z Vyžlovky, ale také ze sousedních Jevan. Čtěte také: Sanace chemikálií v Molitorově začne letos

Autor: Lucie Mašínová