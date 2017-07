Zhotovitele multifunkčního hřiště vyberou v příštím týdnu

Kostelec n. Č. l. /INFOGRAFIKA/ – Výběrové řízení na zhotovitele multifunkčního hřiště je v plném proudu. „Nabídky mohou firmy poslat do 10. července,“ prozradil místostarosta města Jan Černý.

Workoutové hřiště. Ilustrační fotoFoto: Deník/Diana Kovandová

Podle jeho slov město oslovilo pět firem z okolí. Navíc prý každá firma prý může podat dvě nabídky na dva různé povrchy hřiště. Černokostelečtí se totiž doposud nedokázali rozhodnout, jaký povrch hřiště zvolit. „Firmy mohou nabídnout dražší povrch s levnější údržbou nebo naopak levnější povrch hřiště, ke kterému budeme žádat minimálně tři roky údržby,“ vysvětlil Jan Černý.

Multifunkční hřiště by mělo sloužit jednotlivým spolkům, školce, škole, ale také široké veřejnosti. „Hřiště by městskou kasu mělo vyjít asi na 1,5 milionu korun,“ prozradil starosta města Jiří Kahoun s tím, že zastupitelé rozhodli o tom, že hřiště vybudují z vlastních zdrojů a bude stát na Smíchováku. „Hřiště bude otevřené dle provozního řádu a uvažujeme o tom, že to bude nonstop,“ řekl místostarosta města Jan Černý. Ten však dodal, že na hřišti nebudou lampy, tudíž ve tmě sportovci stejně hřiště nebudou moci využívat.

Pokud nebudou dodržovat noční klid, na noc hřiště zavřou

Respektovat by pak samozřejmě měli noční klid. „Vyzkoušíme nechat hřiště odemčené neustále, pokud budou problémy, začneme ho zamykat,“ dodal ještě Jan Černý.

Nové hřiště totiž bude stát u bytových domů a město samozřejmě musí brát ohledy na jejich obyvatele. Hřiště, které na místě bylo původně, stálo blíže k bytovým domům. „Nové multifunkční hřiště bude dál, aby sportovci tolik nerušili obyvatelé,“ uzavřel místostarosta, který si uvědomuje, že sportovci mohou dělat hluk.

