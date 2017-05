Zelená srdce měst nabízejí nejen prostor k odpočinku

Kolínsko - Park by měl být oázou klidu a naprostým protipólem městského ruchu. Mělo by jít o místo, kde se setkávají lidé různých generací. Místo, kde se potkají sportovci, ale také kulturní nadšenci nebo maminky s dětmi.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Leona Paroulková

Jak jsou na tom parky ve městech? K čemu slouží?

UVAŽUJÍ O BUDOUCNOSTI

O budoucnosti parku Komenského se rozhoduje v Kolíně. Na počátku dubna hovořili s Kolíňáky místostarosta Michael Kašpar a městský architekt David Mateásko. Lidé také vyplňovali dotazník na téma, co se jim v parku nelíbí, co očekávají od jeho chystané nové podoby, jak se jim líbí sochařská výzdoba, zda by v parku uvítali vodní prvek apod. Sešli se lidé od seniorů, přes maminky s dětmi až po opravdu mladé lidi.

PULZUJÍCÍ SRDCE MĚSTA

Park jako pulzující srdce města chtějí vybudovat v Kouřimi. Místní ho svépomocí zvelebují již několik let. Radnice na jaře dotazníkovým šetřením zjišťovala, co místním v parku ještě chybí.

V první řadě projevili Kouřimští zájem o větší pískoviště, na kterém by si mohly hrát malé děti. Právě na děti mysleli Kouřimští také v dalším návrhu.

Nejen maminkám by se líbilo, kdyby v parku bylo také brouzdaliště. Podněty směřovaly také k dalšímu osazování květinami nebo k umístění budek pro ptáky, hmyz a veverky. „Nejvíce účastníků si přálo různá hudební vystoupení," prozradila starostka obce Zuzana Čiháková. Ta nejbližší se uskuteční již při letošních Kouřimských hudebních slavnostech.

Právě kvůli hudebním produkcím totiž vznikla v parku plocha na posezení i tanec a hlavně pódium.

PARK NA SEZÓNU OŽIJE

Největší park v Kutné Hoře, park pod Vlašským dvorem, v současné době prochází rozsáhlou revitalizací, na kterou se městu na sklonku loňského roku podařilo získat bezmála stomilionovou dotaci. V loňském roce také park prošel první etapou revitalizace.

Došlo k obnově zeleně na terasách a v Pacákových sadech, zpevněny byly rovněž povrchy a okolní zídky, nový kabát dostala také kašna s legendárním žabákem. Letos o prázdninách by park měl vstoupit do druhé etapy rekonstrukce, park by měl být definitivně dokončen na jaře příštího roku. Po diskuzích mezi zastupiteli padlo začátkem tohoto týdne rozhodnutí, že, ač jde papírově o staveniště, park se na sezonu veřejnosti otevře.

ČEKAJÍ NA REVITALIZACI

Čáslav čeká začátek revitalizace. Ta se dotkne celkem 12 lokalit. „Postupně se snažíme stav městských parků zlepšovat," uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Proto například letos došlo k výsadbě zeleně u zimního stadionu.

Letos se městské parky v Čáslavi sekaly již čtyřikrát. V rozpočtu města je na tyto úpravy připraveno přibližně 3,5 milionu korun. „Víme, že to někdy není všude ideální. Výměra parků ve městě je taková, že nejde, aby bylo všude vše stále perfektně udržováno," dodal čáslavský starosta.

ZÁMECKÉ PARKY LÁKAJÍ

K nejhezčím parkům na Benešovsku patří zámecký park ve Vlašimi, který spravuje, po dohodě s městem, ČSOP Vlašim. Ochránci přírody se starají o obnovu zeleně, vytváření záhonů i úpravu cest. Kulturní program v parku zajišťuje Informační centrum, které nabízí různé možnosti vyžití, od každodenních komentovaných prohlídek, přes přes pikniky až po kulturní akce.

O konopišťský park se stará několik subjektů. Jednu, větší část parku obstarávají Lesy České republiky. Část, která přiléhá ke konopišťskému zámku, je ve správě samotného zámku. Do budoucna by zde chtěli zvelebit příkop, kde žije zdejší medvěd Jiřík. Také v Ratměřicích je nově otevřený zámecký park. A také zde si, v rámci prohlídky parku, mohou příchozí pochutnat uprostřed zeleně na jídle, které jim správci zámku připraví do piknikových košů.

ANKETA: Jaká vylepšení byste uvítali v parcích?

Lucie Votrubová, 10 let

Líbilo by se mi, aby bylo v parcích více místa pro pikniky, pro rodiny s dětmi. Místa, kde bychom si mohli odpočinout, popovídat a zažít různé zážitky, vydat se tam na výlet s přáteli a podobně. Líbilo by se mi to určitě třeba v Konopišti.

Ivana Novotná, 32 let

Protože bydlím na vesnici, je pro mě tato otázka trochu těžká, protože parky tolik ani nenavštěvuji. Myslím si, že mi na okolních parcích ani nic nechybí, možná to bude právě z důvodu toho, že je tolik nenavštěvuji a tak nemám přehled o nedostatcích.

Radka Zemanová, 37 let

Například v Konopišťském parku bych brala bližší hřiště pro děti, takhle je dost z ruky. A jinak by tam určitě bylo dobré dát více laviček po cestě, je jich tam opravdu poměrně málo. A určitě nesmím zapomenout na odpadkové koše, ty jsou tam rozhodně potřeba nejvíce.

Jakub Tomíček, 22 let

Chybí mi větší propojení s cyklostezkami. Aby se člověk mohl dostat z města přímo do přírody, aniž by musel jezdit po silnici. Ten provoz na silnicích se rok od roku zhoršuje a tak by cyklostezky nebyly vůbec špatná věc. Také cyklostezky v parcích bych určitě uvítal. (amj)