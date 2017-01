Ze statku vznikne obecní úřad

Vyžlovka – Obec rozšířila svůj majetek o statek s číslem popisným 1, který stojí na návsi.

Budova školy na VyžlovceFoto: Jana Pelikánová

„Výhledově do něj chceme umístit obecní úřad," řekl starosta obce Jan Pelikán. Vyžlovští v současné době využívají pro obecní úřad prostory bývalé školy. Již dlouhodobě však mají záměr školu na Vyžlovku vrátit. Pokud získají dotaci, první žáci by v místní škole mohli usednout už v září. Postupně by se ve školu proměnila celá budova a obecní úřad by musel ustoupit. Nyní je jasné, že zázemí najde právě v nově koupené nemovitosti. Kromě obecního úřadu by tu měl být prostor pro komunální techniku či sběrný dvůr. Podle Jana Pelikána se otevírá i možnost vybudovat prostory pro zdravotnické služby. Hovoří také o vybudování malého informačního centra s kavárnou. Jde však o plány , které se netýkají blízké budoucnosti.