Zásmučtí uvažují nad obnovou stezky

Kouřimsko - Na kole, pěšky i s kočárkem bezpečně ze Zásmuk do Kouřimi. To je vize vedení obou měst. Stezka mezi městy již v minulosti existovala, v současné době je však dobře sjízdná pro kola jen za dobrého počasí a s velkou trpělivostí. Maminky s kočárky tudy neprojedou vůbec.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Leona Paroulková

Obě města by ráda stezku zpřístupnila všem a přilákala tak do měst další turisty. „Vše je však zatím ve fázi úvah,“ přiznal Josef Krombholz, starosta Zásmuk. „Často o tom s kouřimským tajemníkem hovoříme,“ dodal Krombholz. V městských kasách však není tolik peněz, aby se úvahy mohly uskutečnit. Jedinou možností jsou tak dotace. Na ty však prozatím města s touto myšlenkou nedosáhla. Prozatím tak musí místním stačit turistická cesta, která mezi městy je, jelikož obnova stezky není ani pro jedno z měst aktuální prioritou.

Vize však už Zásmučtí mají. Podle starosty by stezka, o které se hovoří, vedla částečně po turistické trase, která již existuje a částečně by vznikly nové cesty, které by vedly jinudy, než vede turistická trasa.

Součástí nové stezky by určitě byly také informační tabule. Stezka by tak plnila také naučnou funkci. Zatím není zcela jasné, o čem by tabule informovaly, ale nápady místním nechybí.

Josef Krombholz si umí představit, že by tabule příchozí provedly historií kamenných mostů, kterých je na této trase hned několik. Za zmínku by jistě stál ten ve Vlčím dole, stejně tak jako Toušický.

„Stezku mezi městy bych určitě přivítala, moc ráda jezdím na kole a prostředí mezi Kouřimí a Zásmuky je na projížďku jako dělané,“ líbí se nápad Natálii Koblihové, která se prý často vydává na projížďky do okolí. „Pokud bude stezka vhodná také pro kočárky nebo cestu s malými dětmi, které jezdí třeba na odstrkovadle, tak se na ni moc těším. Ráda s dětmi chodím do přírody,“ řekla Hana Nováková.