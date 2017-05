Zámky lákají na prohlídky v kostýmech i divadelní scény

Turistická sezona již odstartovala a zámky, hrady i muzea se snaží nalákat co největší počet turistů. Z toho důvodu kromě klasických prohlídek organizují také netradiční prohlídky, při kterých průvodci oblékají různé dobové kostýmy či hrají divadlo.

Nejvíce lidí za podobnými programy míří na zámky. Jejich cílem se tak může stát třeba zámek v Radimi. Zde nabízí návštěvníkům kromě klasických okruhů také možnost dětské prohlídky, kdy si děti mohou zapůjčit stylový dobový kostým a společně s průvodcem pak nahlédnout do ložnic princezen nebo komnaty černokněžníka. Specialitou je pak noční okruh při svíčkách, při kterém se návštěvníci zámku podívají do prvního patra zámku a do černé kuchyně.

Večerní prohlídky nabízí také zámek Savoia ve Škvorci, ta nejbližší se uskuteční 17. června. Zámkem provází regionální historik Jan Psota, který hostům ukáže zahradu, park, horní nádvoří a prostory konírny, která dnes slouží jako přednášková místnost.

Hodně zajímavé a do detailu dotažené prohlídky organizuje už několik let i správa státního zámku Konopiště. Při příležitostech výročí to jsou hrané scénky. Pravidelné jsou i večerní prohlídky.

Tisíce lidí každoročně míří i na programy na zámku ve Žlebech. Velký zájem je o noční prohlídky. Ty se navíc tématikou svých divadelních a příběhově propojených scének pravidelně mění a spousta návštěvníků se sem tak často vrací. V minulosti tak příchozí ve zdech zámku sledovali kriminální případ, letos se program zaměří na hříchy. Ponese název Sedmero hříchů aneb „Má lidské hřešení nějaké řešení?" a v hlavních rolích zdejších scének bude Lenost, Pýcha, Hněv, Obžerství, Lakomství, Závist a Smilstvo. Oblíbeným cílem příchozích je ve Žlebech i oživená zámecká kuchyně, která je v provozu přibližně jeden víkend v měsíci. „Je součástí prvního a třetího prohlídkového okruhu," uvedl kastelán Tomáš Řehoř.

Stranou se svou nabídkou nezůstává ani zámek Kačina ve Svatém Mikuláši. Hosté se mohou zúčastnit „prohlídky s duchem Rudlou" nebo letního programu pro celou rodinu, „Pohádková Kačina".

NA VĚŽE I DO DOLU

Stranou se svou nabídkou nezůstávají ale ani další zajímavá místa. V Kolíně je například pro návštěvníky otevřena Vodárenská věž a výjimečně také Práchovna, která nyní slouží jako vyhlídková věž. Zatímco Vodárna je přístupná v hlavní turistické sezóně od úterý do neděle, na Práchovnu se zájemci dostanou jen v několika termínech. Ten nejbližší je 19. května.

Netradiční prohlídky mají v oblibě i v Českém Brodě. Právě dnes tam v rámci oslav nazvaných Královský Brod zpřístupní kostel Nejsvětější Trojice. Pro zájemce jsou připravené i komentované prohlídky. Otevřené bude také českobrodské podzemí, kde bude připravená středověká krčma.

Velkým lákadlem je i kutnohorský Hrádek, který spadá pod České muzeum stříbra. „Kromě stálých expozic nabízíme během roku i akce, které jsou velmi populární a hojně navštěvované," uvedla Edita Dvorská z Českého muzea stříbra. Lidé mohou na Hrádku navštívit od dubna až do listopadu druhý okruh Cesta stříbra, který je spojený s prohlídkou středověkého dolu. Návštěvníci mají možnost projít se svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí asi 250 metrů středověkého dolu.

V Kutné Hoře navíc každoročně v rámci festivalu Kutnohorské léto organizují i večerní kostýmované prohlídky městem. Lidé se v ulicích setkávají s lehkými děvami, které doprovází známý bouřlivák Mikuláš Dačický, nebo s přízraky z pověstí.