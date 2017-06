Zákon zničí vesnické hospody, obávají se lidé na Kolínsku

Kolínsko - Venku je teplo. Hosté tak bez problému odchází na cigaretu ven. Zimního období se ale majitelé obávají.

Co říkáte na zákaz kouření v restauracích? Tato otázka včera, tedy v první den platnosti protikuřáckého zákona, mířila k muži který s cigaretou stál u vchodu do jedné z kaváren v centru Kolína. „Zrovna na to nadáváme," zní odpověď a muž se vrací zpět ke stolu uvnitř. Na předzahrádce v tu chvíli hosté normálně kouří. Stejná situace je i na všech ostatních v okolí. Žádné další popelníky provozovatelé kaváren a restaurací před své provozovny zatím nevyndali, hromady nedopalků nikde neleží. Teď v létě. Až ale na podzim zavřou předzahrádky, situace bude patrně jiná.

Nikdo z hostů podle prvních zkušeností hostinským za upozorňování na nový zákon nenadává. „Víme, že je to v zákoně, že oni si to nevymysleli," řekl Luboš Kolařík, který mířil ke Třem mouřenínům.

Hned první den platnosti zákona se ale personál v některých provozovnách setkal s otázkou, jak je možné, že když je prostředí nekuřácké, je tam cítit kouř? „Divíte se, že po 15 letech, kdy se tu denně kouřilo, je to tu cítit? Smrdí to tu a smrdět to bude," řekl k tomu číšník. Ten v zákoně vidí diskriminaci osob a podnikatelů. „Kdybych býval rozdělil prostor na kuřácký a nekuřácký, přišel bych o finance, které jsem do toho investoval. říká.

I v sousední Kutné Hoře včera podniky poprvé existovaly bez cigaret. Například v restauraci Na Závisti byly pro hosty popelníky k dispozici na malé předzahrádce. Uvnitř by je hledali ale marně. Podnik zatím dopad zákona neregistruje. Přijde to prý v zimě, až se ven nikomu nebude do chladna chtít. Vedení tak uvažuje nad zřízením kuřárny.

VÝHODY TO MÁ TAKY

Hosté podniků na Kolínsku se snaží na zákonu najít i pozitiva „Nedělá mi problém jít si zakouřit ven," řekl Milan Hutla, který občas posedí s přáteli u piva v břežanské hospodě. „Navíc nebudu smrdět," pochvaluje si. Dodal však, že zákaz kouření by podle něj měla být věc každého provozovatele. „Nikdo by neměl hospodským přikazovat, jak vést svoji hospodu," řekl.

V tom se shoduje například s Martinou Jánskou. Ta zároveň připomíná, že tento zákon může být pro řadu hospod zvlášť na vesnicích poslední ránou. „Kamarád provozuje klasickou hospodu na vsi. Prvním hřebíčkem do rakve pro něj bylo EET, teď přichází zákaz kouření. Do hospody prostě chodí chlapi na pivo, k tomu cigáro a koukají na fotbal. To se ví, že jsou otrávení, když mají jít kouřit před dveře," řekla s tím, že to podle ní dopadne vše tak, že si lidé koupí sud piva a slezou se někde na zahrádce nebo u někoho doma. „Hospoda zkrachuje a její provozovatel půjde na podporu. Fakt úžasný výsledek," dodala Martina Jánská.