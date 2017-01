Zákaz kouření v hospodách. Jste pro, nebo proti?

Kolínsko - Chystaný zákaz kouření v restauracích se bezpochyby dotkne spousty lidí. Jaký na něj mají Kolíňáci názor?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Například kuřák dýmky Jiří Linka v účinnost zákazu příliš nevěří. „Neodnaučí to nikoho kouřit, akorát se začnou vymýšlet cestičky, jak to obejít. Amerika v dvacátých letech minulého století je ponaučením, kam vedou veškeré restrikce," podělil se o svůj názor.

Proti je i Kolíňák Vít Filip. „Je to omezení svobody podnikání," reaguje na navrhovaný zákon. Podle něj ani zákaz ničemu nepomůže. „Podniky, které mají kuřáckou klientelu, mají určitý styl. A vůbec není jisté, že nekuřáky budou zajímat, když začne zákaz platit," podotýká.

Stanislav Pokorný se zákazem také nesouhlasí. „Kouřím dýmku a můj osobní dojem je takový, že by v hospodách mělo být kuřácké oddělení," říká. Podle něj to platí i pro vesnické hospody. „Na vesnicích by to měli nechat na hospodských. Taková ta pravá vesnická hospoda by měla mít výjimku," dodává.

Aleš Čermák je pro zákaz kouření. „Je to jeden z mála smysluplných zákonů, stačí srovnat prostředí v hospodách na západ od hranic a u nás. Ať si každý kouří kde chce, ale v hospodě to je špatně," řekl.

Adéla Korejtková je nekuřačka, ale říká, že by kouření v restauracích mělo být zakázané jen v době oběda. „Klasické hospody nebo bary, kam se chodí na pivo či fotbal, by měly zůstat kuřácké. Hlavně ty vesnické hospody si těžko najdou novou nekuřáckou klientelu," dodává.