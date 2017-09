Žáci se do kontejnerové budovy školy přestěhují

Kostelec n. Č. l. /INFOGRAFIKA/ - Prvňáčci v Kostelci nad Černými lesy si sotva zvykli na nové prostředí školy a zanedlouho se budou stěhovat ze svých původních tříd do nových prostor, které v současné době vznikají. Potvrdila to ředitelka základní školy Lenka Rosensteinová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Jakmile bude stavba dokončená, začneme se stěhováním,“ řekla s tím, že vybavení učeben je již nakoupené. Žáci se prý rozhodně nebudou stěhovat ze dne na den, ale do nové budovy školy, která měla být podle původního plánu otevřená již od září, se během školního roku určitě přestěhují.

„Kontejnery prázdné určitě nezůstanou,“ vysvětlila. Děti se sice do staré budovy školy v současné době vejdou, ale školu v brzké budoucnosti čeká rekonstrukce odborných učeben a tudíž se výuka z nich musí přesunout jinam. Volné třídy se tak určitě hodí. Prostory jsou potřeba prý také pro družinu.

Kliknutím zvětšíte.

Kontejnerová škola by podle starosty města Jiřího Kahouna měla být hotová do tří týdnů. „V příštím týdnu by mělo dojít k dokončení budovy, pak se musí zhotovit ještě přístupové cesty,“ prozradil starosta, který rozhodnutí o stěhování prvních tříd nechal zcela na ředitelce školy.

Černokostelečtí se s nedostatečnou kapacitou školy, do které docházejí nejen žáci z Kostelce nad Černými lesy, ale také z rozsáhlého školského obvodu, potýkali několik let. O řešení situace nerozhodovali jen Černokostelečtí, ale také zástupci dalších obcí ze školského obvodu a svůj názor mohli říct také občané. Z několika variant se nakonec všichni shodli na kontejnerové škole jako nejrychlejším řešení.