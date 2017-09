Žáci 6. základní školy převezmou chytré klíčenky

Kolín – V první školní den naostro startuje na 6. základní škole Kolín po několika týdnech testů projekt chytré klíčenky. Ta je obdobou klasické dospělácké platební karty a děti ji budou používat ve školní jídelně, kolárně a podobných místech.

Kolínská chytrá klíčenkaFoto: Deník / Martinková Jana

„Na klíčenku se těšíme. Kombinuje řadu funkcí nejen ve škole, ale i v MHD, v knihovně či další služby města, v tom vidím velký přínos,“ shrnul ředitel školy Lukáš Kačer.

I rodiče novinku vítají. „Klíčenka bude děti vychovávat do 21. století. Líbí se mi to, že člověk bude mít přehled, co si kde dítě koupilo,“ podotkla maminka Lucie Neumannová.

Následně pak 10. října bude představení projektu chytrých klíčenek, o které mají zájem i další kolínské školy, další školy v Čechách a dokonce i ze zahraničí.

S Mastercard, který je autorem chytré klíčenky, se Kolín stane oficiálním partnerským městem. Součástí toho bude i natáčení klipu. Podobný klip už točil Londýn jako velké město, nyní to bude Kolín jako prototyp malého města právě s žákovskou chytrou klíčenkou.

„Klip bude představen na konferenci chytrých měst v listopadu v Barceloně a pak se bude používat po celé Evropě,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Dodal, že se rýsuje velmi úzká spolupráce s dalším velkým partnerem, která by mohla přinést prospěch všem Kolíňákům. Podrobnosti o tomto dalším záměru hodlá radnice prozradit na podzim.