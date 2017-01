Začaly velké úpravy úřadů ve městech

Kolínsko - Na řadě radnic se během letošního roku dočkají obyvatelé změn a úprav, které by jim měly zvýšit komfort při vyřizování potřebných záležitostí a třeba i ušetřit trochu času.

V Českém Brodě začala rekonstrukce prostor radnice. Měl by se zachovat její historický ráz, ale zasazený do moderního hávu.Foto: Vizualizace MěÚ Český Brod

Hned zkraje nového roku zahájili velkou postupnou rekonstrukci budovy městského úřadu čp. 56 v Českém Brodě. Jako první přišla na řadu modernizace odboru dopravy. Proto je v současné době tento odbor, agenda řidičských průkazů a vozidel, dočasně přemístěný do přízemí domu čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic, tedy do budovy knihovny. Zde by měl být do dubna.

Mezitím se zrekonstruují jeho původní prostory, kam se následně vrátí. Vítanou novinkou pro příchozí jistě bude rezervační systém, který umožní také přihlásit se z domova z počítače nebo z chytrého telefonu. Celkově by se z celého přízemí měl stát otevřený prostor, podle slov starosty Jakuba Nekolného bude v podobném duchu jako nedávno rekonstruovaný kulturní dům. Zkrátka zachování historických prvků budovy zasazených do moderního hávu.

V Českém Brodě se zároveň připravují na větší nápor zájemců o vyřízení dokladů „Počítáme, že k nám budou přicházet například lidé, kteří mají sice trvalé bydliště jinde, ale v širokém okolí pobývají na chatách a chalupách," říká starosta. Navíc je i řada obyvatel, kteří bydlí přímo ve městě, ale nepřehlásili si trvalý pobyt.

Během jara se bude pracovat také na rozšíření prostor pro městskou knihovnu.



Další fáze rekonstrukce je pak plánovaná na podzim, kdy se informační centrum přesune do přízemí čp. 1 a následně vznikne mezi informačním centrem a galerií Šatlava nový spolkový a komunitní sál.

Rozplánované jsou už i práce na rok 2018. Po rekonstrukci vestibulu městského úřadu radnice přebuduje stávající prostory informačního centra na moderní služebnu městské policie. „Služebna bude našim občanům dobře dostupná v přízemí budovy č.p. 56 naproti podatelně," doplnil Jakub Nekolný.



Úpravy jsou plánované také v budově městského úřadu v Pečkách. Jedná se zejména o zajištění bezbariérového přístupu. „Tuto záležitost chceme vyřešit v období let 2017 a 2018," uvedl pečecký starosta Milan Urban.

Na kolínském městském úřadě letos chystají opravu izolace pod dlážděním a celkovou úpravu atria radnice, v plánu je i kompletní rekonstrukce elektrických a datových rozvodů ve druhém a třetím patře budovy.

Nově dokončená je nyní rekonstrukce radnice ve Škvorci, která dostala novou fasádu, udělalo se také odizolování, odvodnění, opravilo se oplechování, obec tvář budovy vylepšila ještě novými cedulemi, opravené jsou i vchodové dveře. Letos se chystá ještě pár drobných úprav typu výměny osvětlení.