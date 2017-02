Začaly prázdniny! Kam za zábavou?

Dnes začaly dětem na Kolínsku jarní prázdniny. Někteří se svými rodiči vyrazili za sněhem a užívají si lyžování a dalších zimních sportů. Co však mohou dělat ty děti, které zůstaly ve městě?

V Kolíně se děti mohou zúčastnit například příměstského tábora ve Vodním světě. Program pro děti od 6 do 14 let zajišťují zkušení lektoři. Děti budou trávit čas v akvaparku, kde je čeká nejen výuka, ale také spousta her, solná jeskyně nebo bruslení. Ve Vodním světě děti mohou strávit jeden den stejně jako celý týden.

Zvídavé děti bude určitě zajímat možnost navštěvovat v době svého volna kolínské muzeum. Program je určený pro aktivní děti z 3. až 7. tříd, které baví historie, poznávání a tvoření. V pondělí se děti dozví něco ze života hmyzu, v úterý jsou v plánu hrátky se štětcem. Středa bude patřit masopustu a ve čtvrtek budou účastníci hovořit o moci a slávě starých Slovanů. Poslední den v muzeu přijdou na řadu Kamarádi z knížek.

Další možností pro děti v Kolíně je strávit prázdniny v klubu Céčko. V tomto případě však museli rodiče odeslat přihlášky na příměstský tábor na počátku února. Děti budou po celý týden tvořit na různá témata.

Zkrátka nepřijdou ani děti v Českém Brodě. Také tam na jarní prázdniny připravili příměstský tábor. Konat se bude Na Kutilce a na děti kromě procházek a sportovních aktivit čeká také výtvarná a kreativní činnost. Chybět nebude ani táborová olympiáda.

Piškvorky i fotbalový turnaj

Na děti o prázdninách každoročně myslí také v Kouřimi, kde ráno začal městský turnaj v pexesu. Jde již o 12. ročník, kam mohou přijít také dospělí. Akce se koná na místní radnici. Na stejném místě se zájemci sejdou také v úterý ve stejný čas, kdy začne zápolení v piškvorkách. Turnaj pro děti a dospělé město letos pořádá již po osmé. Ve středu se v 9 hodin sejdou sportovci. Fotbalový turnaj je určený pro děti a dorost, zájemci by svou účast měli nahlásit Haně Královské dopředu. Nepřihlášené děti však mohou přijít alespoň fandit. O den později, tedy ve čtvrtek se odehraje turnaj ve florbale. Také v tomto případě je vhodné se předem nahlásit. Akce se koná ve sportovní hale.

Pečecké děti mají možnost zúčastnit se výletu do Butovic na minigolf. Výlet je naplánovaný na úterý a zabere takřka celý den. Ve čtvrtek mohou děti vyrazit do zábavního parku Tongo V Hradci Králové. Na výlet bude vypravený autobus, který je zdarma. Děti tak zaplatí pouze vstupné. Na výlet jsou zvaní i dospělí. V pátek od 17 hodin pak na děti čeká pohádka O křišťálovem srdci, která se uskuteční v Kulturním středisku.

