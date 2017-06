Za hejtmankou přijeli do Kolína hlavně mimokolínští

Kolín /FOTOGALERIE/ - První den, během něhož hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová úřadovala mimo pražské sídlo úřadu, se uskutečnil ve středu v Kolíně.

Pro potřeby takříkajíc mobilní kanceláře si zvolila příjemnou malou kavárnu v atriu Veigertovského domu. Ten je hlavním sídlem Regionálního muzea v Kolíně, tedy příspěvkové organizace kraje.

Zájem většinou postěžovat si první ženě kraje na své problémy projevily zhruba tři desítky lidí. Větší část z nich byli mimokolínští. Velmi častým tématem byly rozbité silnice v obcích. Občané si stěžovali a starostové se radili, co a jak se silnicemi počít.

Přicházeli i zástupci spolků s pozvánkami na akce, které pořádají, a chtěli by na ně záštitu či jen hejtmanku pozvat. Například zástupci spolků z Veltrub či a Společnost Václava Morávka v Kolíně.

Obyvatelka malé obce Březová u Kutné Hory přijela přijela orodovat za výstavbu vodovodu a kanalizace. „Lomec, Lomeček, Korotice i Úmonín, pod který spadáme, už tuto vybavenost mají, jen Březová ne. Působí nám to velké problémy, připadám si jak za dob mojí prababičky. Navíc jsme v druhém ochranném vodárenském pásmu,“ popsala. „Pravidelně si děláme rozbory vody ve studni,. Máme tam zvýšenou hladinu dusičnanů i železa. Jednadvacet let čekám na vodovod a kanalizaci. Už třetí starosta to má v plánu, ale pořád na to nejsou peníze,“ posteskla si.

Mladá maminka v doprovodu malé dcerky z Vodrant se přišla zeptat, zda lze žádat kraj o dotaci na kofinancování k již přislíbené dotaci. „Lze, tak jsem ráda,“ řekla při odchodu z Veigertovského domu.

Dva Kolíňáci se přišli poradit ohledně pracovně právních vztahů. „Myslíme si, že nám hejtmanka pomůže,“ shrnuli.

Neobvyklou otázkou byly kotlíkové dotace. Do Kolína vyrazily dvě rodiny, jedna ze Sedlčan, druhá z Berouna. Potkaly se 20. dubna před krajským úřadem v pětisethlavé frontě na kotlíkové dotace. Oba manželské páry, jež se dostaly do pozice neúspěšných žadatelů, poukazovali na špatnou organizaci na krajském úřadě u podatelny. „Podle pořadového čísla jsem do začátku června žil v domnění, že mám 120 tisíc na nový kotel. Ale nestalo se. To číslo jsme paní hejtmance ukázali,“ popsali manželé ze Sedlčan.

„Kdyby nás tehdy na krajském úřadě nepředběhli vchodem A, tak jsme to dnes tady nemuseli řešit. Prostě je pustili před nás, co jsme stáli ve frontě, a my se dostali na ocas,“ popsali berounští manželé. „Snad paní hejtmance můžeme důvěřovat, vypadala velmi rozhořčeně na své podřízené,“ podotkli. „Myslím, že jsme udělali dobře, že jsme sem přijeli,“ uzavřeli.