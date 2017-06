Vyžlovští vybírají lavice, do kterých usednou žáci

Vyžlovka - Škola na Vyžlovce by měla otevřít v září své dveře žákům. Stihne se však dokončit rozsáhlá rekonstrukce? Starosta obce Jan Pelikán je optimistický. Podle jeho slov jde vše podle plánu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Firma funguje úžasně,“ nešetřil chválou Jan Pelikán. Prý se sice našly drobnosti, kvůli kterým bylo potřeba drobně upravit projekt, nic se však nezdá být velkou překážkou. „V současné době jsou již vyměněné stropní konstrukce a v současné době dochází ke zpevnění krovu,“ vyjmenoval starosta s tím, že dochází také k pokládání střešní krytiny.

Během následujících čtrnácti dnů by se měly začít dělat práce na čisto.

Obavy nemá prozatím ani ředitelka školy Jana Pelikánová. „Pokud se to nestihne budeme muset s dětmi nějakou dobu být v hotelu,“ vysvětlila, že má již řešení pro případ nouze. Pak by prý program na počátku roku byl více ve sportovním duchu.

Ve škole bude kromě Jany Pelikánové vyučovat ještě jedna učitelka. „Společně s ní a vychovatelkou školní družiny se pravidelně scházíme,“ prozradila s tím, že v současné době vybírají nábytek a lavice. „Již si také vybíráme z kterých učebnic budeme učit a bavíme se o vzdělávacím programu,“ dodala. Vzhledem k tomu, že jde o malý kolektiv, je prý veškeré plánovaní velmi příjemné. Přesto je však náročné.

Do školy by v září mělo nakonec nastoupit 17 dětí. Původně jich přitom bylo přihlášených o jedno více a celková kapacita třídy je dvacet dětí. „Jedno děvčátko nakonec nastoupí do Kostelce nad Černými lesy,“ vysvětlila Jana Pelikánová. Dívka prý pochází z vesnice nedaleko Kostelce a maminka usoudila, že dojíždění na Vyžlovku nebude to pravé. K tomuto závěru rodina došlo poté, co Vyžlovští uspořádali školu nanečisto.

Děti prý přišly klasicky v osm hodin ráno na výuku, poté do pravého poledne učili a po obědě si je vyzvedli rodiče. Právě díky této iniciativě si děti ze vzdálenějších obcí mohly vyzkoušet, zda je pro ně Vyžlovka vhodná.

Vyžlovská škola nabídne dětem hlavně individuální přistup a důraz bude kladený na vztahy. Od počátku budou děti vyučovat dvě učitelky.

Rekonstrukce budovy podle starosty obce vyjde na více než 10 milionů korun. Samotná obec by se měla na financování podílet 20 %. „Je možné, že nám s financováním pomůže kraj,“ připustil starosta.

Školu chtěli Vyžlovští otevřít již v loňském roce. Z toho důvodu v konkurzu vybrali ředitelku školy, přijali učitelky a dokonce také žáky. Nakonec však plán nedopadl. Chybělo to nejdůležitější – peníze na opravu budovy, kde již v minulosti škola byla.

Vedení Vyžlovky však své plány nevzdávalo a o dotaci na rekonstrukci požádala obec znovu. Tentokrát byli úspěšnější a na počátku roku již mohli hledat firmu, která musí během pěti měsíců opravit vše, co je potřeba.

Ve snaze otevřít školu obec podporuje také vedení Kostelce nad Černými lesy. Právě do černokosteleckého školského obvodu totiž Vyžlovka patří. A černokostelečtí mají dlouhodobě problém s nedostatečnou kapacitou.