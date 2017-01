Vyžlovští pracují na dokončení kanalizace

Vyžlovka – Dokončení kanalizace v celé obci je jedním z cílů vedení Vyžlovky.

Budování kanalizace. Ilustrační fotoFoto: Deník

„Jde o významnou akci, kterou soustavně připravujeme," řekl starosta Jan Pelikán.

Vyžlovští potřebují dodělat kanalizaci v místní části nazvané v Březinkách. Z toho důvodu pracují také na podmiňujícím projektu, tedy na intenzifikaci obecní čistírny odpadních vod.

Podle Jana Pelikána v současné době existuje schůdné řešení k dokončení kanalizace. Současně obec připravuje také žádost o dotaci, kanalizaci totiž Vyžlovští nechtějí hradit ze své pokladny. Žádost by měla být podaná právě v lednu. Pokud vše půjde, tak jak si vedení obce představuje, mohlo by se s výstavbou poslední části kanalizace začít během příštího roku. Ve stejném roce by pak mělo dojí také k intenzifikaci čistírny odpadních vod.