Vyschlé studny trápí nejen Blinku

Blinka - „Musím ještě zalít levanduli a trávu," sdělila mezi řečí Lenka Pavlíčková svému manželovi Jaroslavovi. V tom jejímu muži zazvonil telefon. Volal soused, že nemá vodu ve studni.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radovan Sál

„To se musím taky podívat,“ řekl do telefonu a už běžel ke studni, aby zkontroloval stav. „Moc jí není,“ konstatoval Jaroslav Pavlíček. Zalévání tedy muselo jít stranou. „Jestli chceš mít vodu na koupání, trávník musí počkat,“ vysvětlil své manželce, která se stará o jejich tříměsíčního synka. Vodu zkrátka potřebují a jinou možnost než vlastní studnu nemají. V Blince, kde žijí, totiž není vodovod. Místní začínají hovořit o tom, že by byl potřeba.

„Technicky by to určitě šlo, otázkou je, kolik by to stálo,“ řekl Martin S. Charvát, starosta Plaňan, pod které Blinka spadá. Podle jeho slov vodovod končí v sousedních Břežanech, tudíž by neměl být problém dostat ho až do Blinky. A posléze i do Hradenína či Poboří. Podle Martina S. Charváta si však na nedostatek vody letos ještě nikdo nestěžoval. „V minulosti jsme v Blince problém řešili,“ přiznal. Na to si vzpomíná také Lenka Pavlíčková. „Problém s vodou tu už byl,“ vzpomněla si, že krušné chvíle, kdy řešila zda zalít zahrádku, již zažila.

Martin S. Charvát řekl, že zatím není hotová žádná studie, ale připustil, že by se o vodovodu pro Blinku, Hradenín a Poboří mělo začít přemýšlet.

V současné době Plaňanští pro tyto přidružené obce řeší domovní čistírny odpadních vod. Také ony by částečně problém s vodou mohly vyřešit. Vodu z čistírny lze využívat na zalévání, případně na splachování. „Schůzku s obyvateli obcí máme 30. června,“ prozradil Martin S. Charvát. Podle jeho slov by občané zaplatili pouze 10 % z celkových nákladů, což je zhruba 12 tisíc. Vedení městyse se za lidmi vydává osobně, jelikož nejdříve rozeslali dopisy. „Vrátily se zatím jen tři,“ přiznal. Aby městys na čistírny mohl dostat dotace, musí se připojit alespoň 33 domácností. Obec nabídne obyvatelům desetiletou garanci, kdy bude na své náklady čistírny servisovat a zařídí také rozbory vody. Lidé by však museli platit stočné.

Pokud místní nabídku nevyužijí, pak prý městys Plaňany zavede přísnější postihy pro ty, kteří s odpadními vodami nakládají tak, jak nemají a znečišťují přírodu.

Zatímco Blinečtí si problém s vodou uvědomují, jinde jsou tací, kteří využívají vodovodní řád a s množstvím využité vody si moc hlavu nelámou. Lidé se mnohdy chovají jakoby se drželi hesla: Po nás potopa. V tomto případě však spíš hodilo použít: Po nás sucho. Lidé neřeší dopady ani to, že jednou může voda přestat téct i z vodovodního řadu. S překročením kapacity vodních zdrojů mají v současné době problém například v Dobrém Poli „Apeluji na zdravý rozum a lidskou solidaritu. Nepoužívejte pitnou vodu k zálivce, ani k plnění bazénů, zásobovací studny nejsou bezedné a až v nich voda nebude, tak nebude ani ve vodovodu,“ připomněl starosta obce Luděk Urbanec obyvatelům. Podle jeho slov je v ostatních obdobích roku kapacita dostatečná. Problémy jsou jen v teplých dnech.

Starosta se prý dokonce setkal s názorem, že když se zalévá fotbalové hřiště, proč by si nemohli lidé zalévat zahrádky. „Trávník se zalévá odpadní vodou ze sprch, která se shromažďuje v nádrži pod hřištěm,“ vysvětli Luděk Urbanec. Případný nedostatek prý pak doplňují z vlastní studny, nikoliv z vodovodního řádu. Také obě zahradnictví v obci prý mají nezávislé vodní zdroje. V Dobrém Poli zatím s vlastními studnami problém nemají. Pokud však dojde voda i v nich, bude problém několikanásobně horší.

Na šetření vody dbají také v Němčicích. Vedení obce tu apeluje na občany, aby s obecní vodou nenapouštěli bazény a nevyužívali ji k zalévání zahrady.

Tipy, jak ušetřit vodu